Lingen. In der Stadt Lingen sorgen in den Einsatzabteilungen der sechs Ortsfeuerwehren (OFW) 21 Feuerwehrfrauen und 303 Männer ehrenamtlich für die Sicherheit der Bürger. Das hat Stadtbrandmeister Ralf Berndzen in seinem Jahresbericht 2018 deutlich gemacht.

Insgesamt 538 Feuerwehrleute sind in den OFW Altenlingen, Baccum, Bramsche, Brögbern, Holthausen und Lingen in der Einsatzabteilungen, den Jugend- und Kinderfeuerwehren sowie den Alters- und Ehrenabteilungen aktiv. „Allein in der Einsatzabteilung wurden 28 968 Einsatz- und Übungsstunden ehrenamtlich für das Allgemeinwohl geleistet“, so Berndzen.



Die gute Zusammenarbeit der Lingener OFW konnte bei den sieben Großbränden unter Beweis gestellt werden. Ein Brand bei der Firma Hagedorn, ein Dachstuhlbrand an der Frankfurter Straße sowie am Lilienweg wurden von mehreren OFW gelöscht. Bei letzterem wurden sechs Einsatzkräfte, auch aufgrund der großen Hitze, verletzt. „Allen Kameradinnen und Kameraden ging es aber recht zügig wieder gut“, so der Stadtbrandmeister.

Einsätze in der Nachbarschaft

Beim Brand eines Pferdezuchtbetriebes in Wettrup leisteten die OFW Brögbern und Lingen nachbarschaftliche Löschhilfe. Auch beim Moorbrand in Meppen waren Lingener Kräfte eingesetzt. Ein Schuppenbrand in Baccum und ein Dachstuhlbrand in Holthausen konnte zügig gelöscht werden. „Noch in Erinnerung ist allen bestimmt der Brand bei der Firma ANF“, sagte Berndzen. Auch dieser komplizierte Einsatz konnte mit viel Unterstützung, auch von außen, abgearbeitet werden.

Über 200 Brandsicherheitswachen

Die Anzahl der Hilfeleistungen stieg von 211 auf 276. Darunter waren auch mehrere Unfälle mit eingeklemmten Personen und auch tödlichem Ausgang. Die Fehlalarme bewegen sich bei 87. Bei den Brandsicherheitswachen erhöhte sich die Anzahl von 165 auf 203. „Erstmalig haben wir die 200ter Marke überschritten“, so Berndzen.

„Besonders stolz bin ich auf unsere zwei Kinder- und fünf Jugendfeuerwehren“, führte der Stadtbrandmeister weiter aus. Ein neuer Jugendfeuerwehrbulli konnte in Dienst gestellt werden. Die Bramscher Gruppe erhielt den Umweltpreis der Stadt Lingen. „Wir haben in der Stadt Lingen keine Nachwuchsprobleme“, sagte der Berndzen.

Eine neue Alarm- und Ausrückeordnung wurde ausgearbeitet und installiert. „Ein auf alle Fälle für mich persönliches Highlight war die Darstellung unserer sechs Ortsfeuerwehren im Feuerwehrmagazin“, freute sich Ralf Berndzen. Auf elf Seiten wurde mit Bild und Text eine Reportage veröffentlicht. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ist eine gute Werbung für die Freiwillige Feuerwehr aber auch für die Stadt Lingen“, sagte der Stadtbrandmeister.

Anzeige Anzeige

Neben dem Dank an seine Kameraden und Kameradinnen für ihre Arbeit dankte Berndzen ausdrücklich Rat und Verwaltung der Stadt Lingen und dem Landkreis Emsland für die gute Zusammenarbeit. Er schloss die Polizei und die anderen Hilfsorganisationen mit ein.