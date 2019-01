Lingen. Sie sind Kult bei den Freunden des privaten Lokalradios, der frauenfeindliche und tief korrupte Oberamtsrat Alfred Clausen, der, sollte er trotz seiner Bandscheibenprobleme gelegentlich arbeiten, vor allem Bauanträge ablehnt und sein untergebener Kollege Hans Werner Baumann, der Fuzzy der, notorisch pleite, stets auf der Verliererstraße des Lebens steht, sich dort aber ganz gut eingerichtet hat.

In Lingens Theater trafen sie jetzt ihre Fans zur „Schoff“ und diese wussten gut, dass bei jedem „Käffchenalarm“ ein lautes „Bingo!“ auszurufen ist. Einig über solch grundlegende Regeln hatten die Komiker auf ihrer Tour zum 25-jährigen Jubiläum das Publikum sehr bald auf ihrer Seite und konnten über beinahe alle wesentlichen Dinge im Leben sinnieren.

Natürlich sind da zunächst einmal die Ehefrauen: Baumann ist schwer verliebt in seinen Hasen, die Gertrud, die sehr klein von Gestalt und nicht besonders gut aussehend Energie aufbringt, um für Beautybedarf und ernährungsbewusste Bio-Lebensmittel das nicht vorhandene Geld auszugeben „wir nennen das rückwärts sparen!“. Geld ist sowieso nur bedrucktes Papier.









Aus Clausens Sicht leidet sie wohl am "Porzellansyndrom" (hat also nicht alle Tassen im Schrank). Am Strand sieht man sie nur im von innen imprägnierten Rollkragen-Bikini. Hackbraten-Freund Clausen hingegen hat an seiner Ella erheblich schwerer zu tragen. „Ein echter Brummi“, der nicht auf die Bühne passt. „Beim Abschlussball bekam der Name Walzer eine ganz neue Bedeutung“. Sie macht fünf Diäten, weil eine allein schließlich nicht sättigt. „Ella liegt bei mir auf Wiedervorlage.“

In dem ersten fetzigen Song des Abends wissen wir endlich: „Die Ehe ist ein schwieriges Geschäft“. Ein willkommener Mitklatscher, der am Ende doch auch die Vorteile der Ehe benennt, ist doch immer jemand da, dem man die Schuld in die Schuhe schieben kann.

Ein weiters Lied besingt schunkelnd die „Schwiegermama“ („soll der Teufel dich holen, ich nehm' deine Kohlen...“. Da tobt der Saal. Die Unmöglichkeit der ‚Ehe für alle‘ steht auf dem Programm wie auch die üblen Folgen der Digitalisierung, Dieselgate oder die Mode, allergisch zu sein („wer früher etwas auf sich hielt fuhr einen Benz, heute hat man Laktoseintoleranz“) .

Clausen, sprachlich eigenwillig kreativ, bestellt sich telefonisch ein Taxi auf Grafenglisch, einem illustren Sprachmix, der wider Erwarten verstanden wird. Dazu fordert er zunächst seinen Kollegen auf: „Du hast doch eine ‚Ei-Pezze‘ mit ‚flatte Ratte‘, ‚gockel‘ mir mal die Telefonnummer.“

Das Publikum liebt ihren Witz und eine Dame auf der rechten Seite des Saals lacht dermaßen ausgelassen und ohne Ende, dass es die beiden Herren auf der Bühne des Öfteren aus dem Konzept bringt. „Das wird heute eine besondere Lingener Version.“

Eine tolle Schoff, Glückwunsch!