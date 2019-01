Lingen. In der Nacht zum vergangenen Sonntag haben ein 22-jähriger Mann und dessen Stiefvater in Lingen mehrere Polizeibeamte angegriffen. Die Beamten waren zu einem Familienstreit gerufen worden.

Wie die Polizeiinspektion am Sonntag mitteilte. waren die Polizisten aus diesem Anlass gegen 1 Uhr zur Straße Im Erlengrund gefahren. Dort wollten sie einen stark betrunkenen 22-jährigen Mann in Gewahrsam nehmen. Der Mann wehrte sich und versuchte zu flüchten. Dann wurden die Beamten vom Stiefvater des Mannes angegriffen, so dass der 22-Jährige sich befreien und flüchten konnte. Er konnte wenig später festgenommen werden. Sein Stiefvater wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Die eingesetzten Beamten wurden nicht verletzt.