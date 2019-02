Lingen. Das Christophorus-Werk in Lingen steht vor großen Veränderungsprozessen. Es möchte gleichzeitig Impulsgeber für weitere Schritte der Inklusion in der Stadt sein. Dies haben Geschäftsführer Georg Kruse, sein Stellvertreter Stefan Kerk und der Vorsitzende des Vereins Christophorus-Werk Lingen, Walter Höltermann, im Interview mit der Redaktion deutlich gemacht.

Was steht 2019 auf der Agenda des Christophorus-Werkes in Lingen, insbesondere was den Inklusionsgedanken, die Teilhabe von Menschen mit Handicaps in allen Lebensbereichen, anbelangt?



Kruse: Wir stehen vor großen Veränderungsprozessen, nämlich vor einem Systemwechsel, den das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) ausgelöst hat.

Was heißt das konkret?

Kerk: Ziel des BTHG ist es, die Eingliederungshilfe aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe in ein modernes Teilhaberecht zu überführen. Bislang wurde die Eingliederungshilfe zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer abgerechnet. Ab 2020 erfolgt eine Trennung nach Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Letztere werden dann unmittelbar mit den betroffenen Leistungsnehmern abgerechnet.

Was bedeutet das für die Bewohner der stationären Wohnheime des Christophorus-Werkes?

Kruse: Es bedeutet, dass sie künftig mit uns für ihre Wohnung einen Mietvertrag für ihren Wohnraum abschließend müssen. Auch müssen sie für ihren Lebensunterhalt die Kosten selbst beantragen und mit uns abrechnen. Nach den Plänen des Landes sollen ab 2020 die Kommunen die Kosten für die Fachleistungen für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre übernehmen und das Land die Fachleistungen für Erwachsene. Das Ganze ist mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden. Immerhin scheint nun der Knoten bei der Finanzierung durch die zusätzliche Bereitstellung von Mitteln seitens der Landesregierung gelöst. Bis die gesetzliche Regelung steht, wird es aber noch einige Monate dauern.

Anzeige Anzeige

Höltermann: Der Hintergrund des BTHG, nämlich ein selbstbestimmtes, personenorientiertes Leben noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen, ist sicherlich richtig. Am Ende kommt es aber auch darauf an, was bei der künftigen Finanzierung unter dem Strich steht. Wir stehen hier in einer Verantwortung für die Menschen mit Handicaps, aber auch für die Beschäftigten des Christophorus-Werkes.

Welche Konsequenzen hat der Systemwechsel für das Christophorus-Werk?

Kruse: Er hat unter anderem weitreichenden Einfluss auf unsere Investitionen und die künftige Bauplanung. Das klassische Wohnheim wird an Bedeutung verlieren, während Appartmentwohnungen, wie wir sie vor einiger Zeit im Emsauenpark eröffnet haben und wo selbstbestimmtes Wohnen stärker im Vordergrund steht, in ihrer Bedeutung zunehmen werden. Die Assistenz wird dann über die ambulante Fachleistungen erbracht.

Kerk: Gut wäre es deshalb, wenn die Kommunen bei der Ausweisung neuer Baugebiete auch hier Inklusion mitdenken und finanzierbare Grundstücke für inklusives Wohnen zur Verfügung stellen könnten. Konkrete Planungen bestehen bereits für ein bis zwei weitere Apartmenthäuser auf schon vorhandenen Grundstücken.

Höltermann: Wir registrieren eine große Nachfrage nach Wohnraum für Menschen mit Handicaps. Das hat verschiedene Gründe. Da sind zum Beispiel Eltern, die inzwischen 80 Jahre alt sind und ihre auch älter gewordenen Kinder gut betreut wissen wollen. Dann gibt es junge Menschen mit Behinderungen, wo die Eltern sagen, dass sie sich verselbstständigen sollen. Daraus resultieren hohe Ansprüche an den Wohn- und Betreuungsbedarf.

Das Christophorus-Werk ist ja auch Mitglied der neuen städtischen Wohnbaugenossenschaft. Wollen Sie auf diesem Wege ebenfalls mehr inklusiven Wohnraum in der Stadt fördern?

Kruse: Ja, das ist unser Ziel. Wir wollen dort unsere Vorstellungen mit einbringen.









Aktuell unternimmt die Stadt Lingen enorme Anstrengungen, um die Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Krippen- und Kita-Bereich zu decken. Wie sehen Sie die Situation aus der Sicht des Christophorus-Werkes?

Kruse: Der Kindertagesstätten- und auch der Schulbereich sind für uns von großer Bedeutung, wenn wir uns in der Stadt Lingen inklusiv weiterentwickeln wollen. Wir haben hier mit unserer eigenen Kita schon gute Erfahrungen gemacht. So haben wir in unserer Kindertagesstätte Regenbogen in Laxten Gruppen aus dem Sprachheilkindergarten, dem Heilpädagogischen Kindergarten, jeweils eine Ü3-Gruppe und eine Krippen-Gruppe unter einem Dach. Mit diesem Modell kombinieren wir alle vorhandenen Fördermöglichkeiten mit der Regel-Kita an einem Standort.

Wäre es vor dem Hintergrund des Plätzebedarfs in Lingen dann nicht auch konsequent, wenn das Christophorus-Werk die Trägerschaft für eine weitere Kita in der Stadt übernehmen könnte, in der alle inklusiven Möglichkeiten eingebunden sind?

Kruse: Ja, einer solchen Trägerschaft würden wir uns nicht verschließen. Damit hätten wir die Möglichkeit unsere drei, demnächst vier Kita-Gruppen am Standort Hohenfeldstraße in ein vergleichbares Modell zu integrieren.

Wie sieht es denn mit Ihrem eigenen Plätzebedarf im Kitabereich aus?

Kerk: Auch wir haben Wartelisten und uns fehlen die entsprechenden Gruppenräume. Deshalb sind wir auf weitere Kooperationen mit anderen Einrichtungen der Stadt angewiesen.

Gilt das auch für den Schulbereich?

Kruse: Ja, dort ist der Druck noch größer. Bis vor zwei Jahren hatten wir noch sinkende Schülerzahlen, nun haben wir eine gegenläufige Tendenz. Unsere Mosaik-Schule hier ist voll ausgelastet. Die Kooperationen mit Lingener Grundschulen funktionieren gut, aber: Zurzeit sind drei unserer Klassen, zwei fünfte und eine sechste Klasse, an Lingener Grundschulen angedockt, was inhaltlich eigentlich nicht geht. Wir haben aber hier vor Ort keine weiteren Klassenräume. Unsere Sorge ist, dass wir aus den Kooperationsschulen verdrängt werden, weil diese selbst Raumbedarfe haben. Deshalb lautet unsere Bitte an die Stadt, uns bei der Schulentwicklungsplanung mit zu berücksichtigen.









Und wie sieht es im Berufsbildungswerk des Christophorus-Werkes aus?

Kerk: Unabhängig vom BTHG verändert sich auch hier das Anforderungsprofil durch die Entwicklung neuer Berufsbilder und die Veränderung des Personenkreises ständig. Dadurch ändern sich auch Raumbedarfe. Eine Projektgruppe ist gerade dabei, diese neu zu definieren und neue räumliche Konzepte zu entwickeln. Das Gebäude des BBW hier am Standort ist fast 40 Jahre alt. Hier sind erhebliche Sanierungen notwendig, auch im IT-Bereich. Die Investitionssumme allein hier beläuft sich auf rund fünf Millionen Euro.

Höltermann: Wir sind als Trägerverein sehr froh, dass unsere Geschäftsführung alle diese Herausforderungen, strukturell, inhaltlich und überregional, so gut im Blick hat. Das ist eine Leistung, die man nicht hoch genug anerkennen kann.