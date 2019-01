Vollversammlung der Bischöfe: Guter Geist in Lingen

Lingen. Für das Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen stellt die erneute Gastgeberrolle für die Deutsche Bischofskonferenz ein Gütesiegel dar.

Die nach dem politischen Gegenspieler von Bismarck so benannte Einrichtung unterstreicht damit im Bistum Osnabrück seine hervorgehobene Position als Bildungshaus und Plattform für Diskussionen auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen.

Gestärkt wurde diese Position in den letzten Jahren durch erhebliche Investitionen in das Gebäude und seine Infrastruktur. Die deutschen Bischöfe werden im LWH hervorragende Rahmenbedingungen vorfinden, um Antworten zu suchen auf die drängenden Fragen der Zeit. Das Thema Missbrauch in der Kirche wird und muss dabei sicherlich eine gewichtige Rolle spielen.

Die Bischöfe können diese schwierigen Debatten in der Atmosphäre eines Hauses führen, das Abgeschiedenheit und Öffnung, Vertraulichkeit und Transparenz gleichzeitig vermitteln kann. Und dies nicht nur aufgrund seiner baulichen Struktur, sondern vor allem auch aufgrund des Spirits, den das Team um LWH-Leiter Michael Reitemeyer verbreitet. Am „guten Geist“ wird es deshalb bei der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe in Lingen nicht mangeln.