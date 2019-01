Lingen. Gastgeber der Deutschen Bischofskonferenz vom 11. bis 14. März ist das Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) in Lingen-Holthausen. Dort laufen die Vorbereitungen für die Anreise der 67 Bischöfe und Weihbischöfe aus 27 Bistümern, darunter zwei Kardinäle, auf Hochtouren.

Michael Reitemeyer strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. "Entschuldigen Sie mich", sagt der Leiter des LWH freundlich, als das Handy klingelt. Wie so viele Telefonate in diesen Tagen dreht sich auch dieses um die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe in wenigen Wochen. Gastgeber ist das Bistum Osnabrück und in besonderem Maße das LWH selbst. "Da sind wir natürlich sehr stolz darauf und es ist eine Ehre für uns", betont Reitemeyer. Die rund 80 Beschäftigten im LWH würden alles dafür tun, damit die Bischöfe in einer guten Atmosphäre tagen könnten.



Die Deutsche Bischofskonferenz Die Deutsche Bischofskonferenz ist ein Zusammenschluss der katholischen Bischöfe aller Diözesen in Deutschland. Derzeit gehören ihr 67 Mitglieder (Stand: Januar 2019) aus den 27 deutschen Diözesen an. Sie wurde eingerichtet zur Förderung gemeinsamer pastoraler Aufgaben, zu gegenseitiger Beratung, zur Koordinierung der kirchlichen Arbeit, zum gemeinsamen Erlass von Entscheidungen sowie zur Kontaktpflege zu anderen Bischofskonferenzen. Oberstes Gremium der Deutschen Bischofskonferenz ist die Vollversammlung aller Bischöfe, die regelmäßig im Frühjahr und Herbst für mehrere Tage zusammentrifft. Weitere Infos: www.dbkf.de

Zweimal im Jahr tagt das hochehrwürdige Gremium der katholischen Kirche in Deutschland. Die Herbstvollversammlung findet stets in Fulda am Grab des heiligen Bonifatius statt, das Frühjahrstreffen dagegen "wandert" durch die Bistümer. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode, stellvertretender Vorsitzender der Bischofskonferenz, hatte für 2019 das LWH vorgeschlagen - auch mit dem Hinweis darauf, dass das Haus schon einmal dieser besonderen Gastgeberrolle gerecht geworden war.









Vor 20 Jahren, vom 22. bis 25. Februar 1999, tagte die Vollversammlung mit dem inzwischen verstorbenen Vorsitzenden und Kardinal Karl Lehmann an der Spitze schon einmal in dem Bildungshaus. Nun führt die Schar der Geistlichen Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, an.

Umfangreiche Sanierung

Das LWH besteht aus einem großen Haupthaus mit Nebengebäuden. In den letzten Jahren sind umfangreiche Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten erfolgt. Rund acht Millionen Euro haben das Bistum, das Land, der Landkreis und die Stadt Lingen investiert. Rund 200.000 Euro kamen von der Aktion Mensch, um alles barrierefrei auszugestalten. Ein Schmuckstück ist insbesondere die Aula, in der die Bischöfe tagen werden. Nur wenige Meter entfernt befindet sich die hauseigene Kapelle, ideale Bedingungen also, dem spätmittelalterlichen Grundsatz: "Ora et labora", "Beten und arbeiten", gerecht zu werden.

88 Zimmer stehen den Konferenzteilnehmern zur Verfügung, alle mit dem gleichen, guten Standard. "Es ist nicht so, dass wir jetzt anfangen, Kronleuchter auszuleihen", schmunzelt Reitemeyers Stellvertreter René Kollai. "Extrawürste" für die Kardinäle, neben Reinhard Marx ist das Kardinal Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln, gibt es nicht. "Das wollen die Bischöfe auch gar nicht, sie sind absolut pflegeleicht", betont Reitemeyer. Dass sich die Küche des LWH aber ganz besonders ins Zeug legen werde, sei natürlich auch klar.

Ein Medienereignis

Die Bischofskonferenz in Lingen wird auch ein Medienereignis sein. Ein großer Raum wird mit 40 Arbeitsplätzen für Journalisten ausgestattet. "Sie bekommen ein eigenes WLAN-Netz", erläutert Reitemeyer. Dies gelte auch für die Pressestelle der Bischofskonferenz. Ein drittes Netz werde für die Bischofskonferenz selbst eingerichtet. "Mit dem hauseigenen zusammen sind das dann vier", beschreibt Kollai den technischen Rahmen. Zum Glück sei das LWH inzwischen ans Glasfasernetz angeschlossen. "500 MBit - damit müssten wir klarkommen", sieht Reitemeyer auf der Datenautobahn einen störungsfreien Ablauf der Konferenz gewährleistet.

Worum wird es inhaltlich bei dem Treffen gehen, dass am 11. März um 18.30 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst in der St. Bonifatius-Kirche auch in die Mitte der Stadt Lingen getragen wird? Maria Brand erinnert sich noch gut an die Tagung vor 20 Jahren. "Damals hatte die Frage um die Schwangerenkonfliktberatung im Vordergrund gestanden", erzählt die Studienleiterin des LWH. Anfang Februar würden die Einladungen zur Bischofskonferenz verschickt, sagt Reitemeyer. Dann könne auch mehr zu den Inhalten gesagt werden. "Ich bin mir aber sicher, dass auch die Themen Sexualisierte Gewalt und Missbrauch angesprochen werden", weist der Direktor auf viel Gesprächsstoff bei der Bischofskonferenz in "seinem" Haus hin.