Lingen. Berliner „Schnauze“ trifft auf norddeutsche Zurückhaltung: Seit etwas mehr als einem Jahr lebt und arbeitet Florian Motz in Lingen. Sein erster Eindruck: Das ist ein Dorf mit einer Straße. Doch sein Blick auf die Stadt an der Ems hat sich gewandelt.

Florian schaut durch das große Fenster des Cafés hinaus auf die Innenstadt. „Naja, ich mag es, wenn es voll ist. Voller, als so“, sagt der 30-Jährige und nickt hinaus in Richtung Fußgängerzone vor dem Lookentor. „Ich fühle mich wohl, wenn da richtig viele Menschen sind.“ Vor dem Fenster geht es an diesem Montag im Januar übersichtlich zu. Es ist nicht leer; aber Menschenmassen drängen auch nicht in die Einkaufspassage.





Viele Menschen, die gab es in Florians Heimat: Berlin. 27 Jahre seines Lebens hat er dort verbracht. Er kommt aus Lichtenberg im Osten der Hauptstadt. Sein Abitur baute er dort, studierte an der Freien Universität Berlin Geologische Wissenschaften, also „alles, was unter dem Boden passiert“. Er engagierte sich während des Studiums und veranstaltete große Geophysik-Konferenzen mit.

Serie "Blick von außen" Als „sturmfest und erdverwachsen“ besingen sich die Bewohner unseres Bundeslandes im Niedersachsenlied selbst. Eine Selbsteinschätzung, die man sicherlich auch für die Menschen im südlichen Emsland gelten lassen kann. Doch haben Lingen und die Gemeinden im Altkreis in den vergangenen Jahren einen gewaltigen Wandel vollzogen. Ein Grund für diesen sind die Menschen, die hierher kamen – ob als Arbeiter, Wissenschaftler, Flüchtling oder Rückkehrer nach Jahren an anderen Orten. Mit diesen Menschen wollen wir in unserer neuen Serie „Blick von außen“ sprechen: Wie haben sie sich im südlichen Emsland eingefunden? Was finden sie gut? Woran mussten sie sich gewöhnen? Auch: Was finden sie woanders besser? Viele Blicke sollen es werden, aus vielen Perspektiven – und sie sollen beitragen, einander besser zu verstehen.







Wenn Florian von dieser Zeit erzählt, schwingt die Liebe zur Großstadt mit. Die Augen funkeln; auch, wenn er von seinen neun Monaten „Work and Travel“ in Neuseeland spricht. Eine Erfahrung, die ihm enorm geholfen habe. Eine Metropole im Blut, Weihnachten am Strand erlebt - und dann ging es doch nach Lingen. Sein Berliner Heimatbezirk hat mehr als fünfmal mehr Einwohner.



Nicht die erste Wahl

Seine erste Wahl war Lingen nicht. Nach dem Masterabschluss war er beim großen Energieversorger Vattenfall in der Hauptstadt lange in der „Verlosung“. Das klappte nicht. Bei der Deutschen Bahn in Frankfurt arbeitete er zur Probe - und sagte selbst ab, weil er spürte, dass es nicht passen würde, „auch wenn ich da mehr verdient hätte“. Und dann kam die mit Pipeline-Inspektionen groß gewordene Rosen-Gruppe - in Lingen.







„Ich war hier und hab's gefühlt“, erzählt Florian, der heute für den „stillen Riesen“ als Datenauswerter arbeitet, wie er es für Laien umschreibt. Das Team passte, der erste Eindruck von der Firma war positiv. Und das, obwohl er bei der Fahrt von der Innenstadt hinaus zum Industriegebiet Süd den ersten Eindruck gewann: „Das ist ein Dorf mit einer Straße.“

Würde ich alles ausprobieren?

Doch nachdem er seine Stelle angetreten hatte, erkundete er Lingen Stück für Stück mit seinem Fahrrad - ein Auto besitzt er nicht. Sein Blick wandelte sich, meint er. Die Infrastruktur stimme, die Angebote seien da, weniger, aber da seien sie. „In Berlin kann ich jeden Tag woanders hingehen und bin nach einem Jahr noch nicht durch“, meint er heute. „Da hab ich mich gefragt: Würde ich das alles ausprobieren? Nein. Ich würde auch in Berlin immer zu den gleichen drei Bars gehen.“





Das Leben in Lingen, so sagt er nach etwas mehr als einem Jahr, „das kann ich gut ertragen“. Ein Grund sei der „gute Arbeitgeber“, das Glück, das er mit dem Team bei diesem gehabt habe. Ein weiterer ist die Leidenschaft Brettspiele, die er für sich entdeckte. Offensiv ging er auf Arbeitskollegen zu, initiierte mehrere fixe Runden, in der vornehmlich komplexere Spiele auf den Tisch kommen. Und dann ist da auch noch der Brettspieletreff Lingen, der in der Regel an jedem dritten Freitag im Monat große Spieletreffs mit teils mehr als 50 Leuten im Haus der Verein in Reuschberge organisiert. Florian ist dort Stammgast und unterstützt die Organisatoren, zum Beispiel bei einer neuen Homepage.

Geschlossener Mikrokosmos

Das sind wichtige Haltepunkte für den 30-Jährigen. Denn bei den „Emsländern rein zu kommen, das ist schwierig“, meint er. Oft bestünden da seit jüngster Jugend Cliquen - meist ein in sich geschlossener Mikrokosmos. Deshalb ist er froh, dass er unter den Arbeitskollegen „sehr gute Freunde“ gefunden hat.





Ein paar Dinge fehlen Florian dann doch: Ein Kino, in dem er aktuelle Filme auch in der Originalsprache ansehen kann. Einen Club, in dem er „seine“ Musik - elektronische der härteren Gangart - findet, auch wenn er einen Besuch in der Disko Joker „okay“ fand in dieser Beziehung. Immerhin: Mit der Alten Posthalterei hat er für sich eine Gaststätte gefunden, in der er mit Arbeitskollegen schon schöne Abende verbrachte bei dunklem Bier und kleinen Spielen.

Chancen gestiegen

So wandelte sich Florians Blick auf Lingen ein wenig. "Es ist doch kein Dorf mit einer Straße“, meint er heute. Er sei ohnehin mit dem Plan gekommen, vielleicht fünf, höchstens sechs Jahre zu bleiben. Zwischenzeitlich sei die „gewollte“ Verweildauer rapide gesunken. Aber jetzt sagt Florian: „Die Chancen, länger zu bleiben, sind gestiegen.“