Lingen. Ulla-Maaß Brüggemann, seit August 2014 Leiterin der Lingener Friedensschule, hatte sich einen kreativen Abschied in den Ruhestand gewünscht: Ihre Kollegen und Schüler haben Maaß-Brüggemann diesen Wunsch mit einer begeisternden Feier jetzt mehr als erfüllt.

In einem Video bescheinigten ein Paar sprechender Lippen alias "Else aus dem Ruhrpott" – Maaß-Brüggemann stammt gebürtig aus Gelsenkirchen – der Schulleiterin wenig schmeichelhafte Eigenschaften: Immer viel zu schnell unterwegs, ständig am Reden und beim Teamwork stets flott die Führung an sich ziehend. Erst am Ende des Videos wurde deutlich, wem diese Lippen gehörten: der scheidenden Schulleiterin selbst. "Else durfte reden, um zu sagen, was andere heute aus Höflichkeit verschwiegen haben", erklärte Maaß-Brüggemann. Sie selbst verzichtete auf eine Rede. Stattdessen hatte sie allen Mitarbeitern der Schule und den geladenen Gästen unter dem Motto "ein geschriebenes Wort hält länger als ein gesprochenes" jeweils einen Brief geschrieben. Maaß-Brüggemann sprach nur einen Satz zum Kollegium: "Ich bin stolz darauf, dass ich Eure Schulleiterin sein durfte."





Personalratsvorsitzende Katrin Volkmann hob hervor, wie gut Maaß-Brüggemann den Zusammenschluss der Gebrüder-Grimm-Schule mit der Friedensschule gemeistert habe: "Das ist dir erstaunlich geräuschlos und mit einer Professionalität gelungen, das man meinen könnte, du hättest diese Prozedur heimlich im Keller geübt." Zudem habe Maaß-Brüggemann die Inklusion von Benachteiligten und die Integration von Flüchtlingen, Aus- und Umsiedlern besonders am Herzen gelegen. Zeitweise habe die Friedensschule zwei Sprachlernklassen gehabt. "Du hast gespürt, dass ein Misslingen der Integration zu großen Problemen führt und du hast viel Energie darauf verwendet, diesem Misslingen auszuweichen", lobte Volkmann die scheidende Schulleiterin. Die Personalrätin sprach auch die Spuren an, die Maaß-Brüggemann an der Friedensschule hinterlässt. Welche dies sind, musste die Schulleiterin anhand der Vorführung einer jungen Akrobatikgruppe raten. Dies gelang ihr gut. "Sie haben die volle Punktzahl", lobten die Schülersprecher Theresa Lüttel und Hannes Brose nach der Darbietung ihre Schulleiterin.





Eine Rede, ohne dabei ein Wort zu sprechen, hielten Maaß-Brüggemanns Stellvertreter Tomke Lüttel und Jan Zevenhuizen. Ihr humorvoller mittels großer Plakate geführter Dialog stand unter dem Motto "Ulla wollte doch keine Rede". Neben dem "Händchen für Kunst" der Schulleiterin gingen Lüttel und Zevenhuizen auch auf einen Sponsorenlauf ein, bei dem der niedersächsische Kultusminister Tonne mitlaufen musste. Maaß-Brüggemann hatte diesen auf der Didacta 2018 in Hannover dazu quasi verpflichtet.





Anzeige Anzeige

Regierungsschuldirektorin Jutta Reinhardt bezeichnete Maaß-Brüggemann als Person von ruhiger Autorität, die sich viele Sympathien erworben habe. Schulleiterin der Friedensschule zu sein, sei für Maaß-Brüggemann nicht Job, sondern Berufung gewesen. Angesichts der Aufgaben, die die Schulleiterin in ihrer Amtszeit gemeistert habe, nannte Reinhardt Maaß-Brüggemann eine "Krisenmanagerin einer Institution im Dauerstress".

Krone: Gekämpft wie eine Löwin

Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone erinnerte an die kontroverse Debatte über die Raumsituation an der Friedensschule. "Da haben sie eine klare Ansage gemacht und gekämpft wie eine Löwin", bescheinigte Krone Maaß-Brüggemann unermüdlichen Einsatz und Engagement nicht nur bei diesem Thema. "Der Name Friedensschule war für sie Auftrag. Man hat das Herzblut gespürt, dass sie immer eingesetzt haben." Krone bescheinigte der Schulleiterin Verantwortungsbewusstsein, Empathie und die Fähigkeit, ihren Kollegen Freiheiten zu lassen. "Der erfolg gibt ihnen Recht. Sie hinterlassen eine gut aufgestellte Schule, die sich durch viele besondere Projekte und Aktionen auszeichnet."









Musikalisch gestaltet wurde die Verabschiedungsfeier von Ulla Maaß-Brüggemann durch das Orchester, die Musikklassen, die kleine Schulband sowie die Sängerinnen Judi Mamo und Massa Al Azroumi und Sängerin Zara Pulat. Sie veranlasste mit ihrem Song "Writing's on the Wall" Lingens Oberbürgermeister und Musiklehrer zu einem fast euphorischen Lob. "Jeden Ton sauber getroffen, fantastisch", meinte Krone. "Es muss einem als Schulleiterin fast das Herz aufgehen, wenn man solche Talente sich entwickeln sieht", kriegte Krone, der unmittelbar nach dem Auftritt von Pulat sprach, dann doch noch die Kurve Richtung Maaß-Brüggemann.