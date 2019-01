Messe Gartenträume in Lingen: Wohnzimmer im Freien liegt voll im Trend CC-Editor öffnen

Dekoartikel rund um den Garten gehören auch zum Angebot der Messe Gartenträume, die an diesem Wochenende in den Lingener Emslandhallen zu sehen ist. Foto: Caroline Theiling

Lingen. Trotz eisiger Temperaturen gibt es an diesem Wochenende einen Hauch von Frühling in Lingen. In den Emslandhallen zeigen regionale Garten- und Landschaftsbauer noch bis Sonntag, 27. Januar, Modellgärten, Dekoartikel und allerlei Nützliches für den Garten sowie vielfältige Möglichkeiten zum Wohnen inmitten der Natur.