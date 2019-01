Lingen. Das soll erst einmal einer nachmachen: Zwei Stunden lang alle paar Minuten in sekundenschnelle die Rolle samt Kostüm wechseln und dabei durch ein turbulentes Spiel rasen. Caroline Kiesewetter und Tim Grobe meistern diese Herausforderung bravourös.

In der durchgeknallten Komödie der US-Autoren Kingsley Day und Philip LaZebnik „Tour de Farce“ (eine Produktion der Hamburger Kammerspiele) spielen sie zehn verschiedene Rollen und leisten damit Schwerstarbeit. Das merkte man ihnen allerdings nicht an, als sie den verdienten stürmischen Applaus des Publikums entgegennahmen.

Alles geht drunter und drüber, nichts wird ernst genommen in diesem absurden, von Slapstick und Dialogwitz beherrschten Spiel, das in der Tradition der Commedia dell’arte steht, mit ein bisschen Medienkritik und Anspielungen auf die US-amerikanische Politik.

Hotelzimmer mit dem Charme der 1960er Jahre

Die komplette Handlung spielt sich in einem Hotelzimmer mit dem Charme der 1960er Jahre (Ausstattung: Birgit Voß) in einer namenlosen amerikanischen Kleinstadt ab, wo die Promotionstour für einen Eheratgeber des Autors Herb Gladney beginnt. Der Glaubwürdigkeit wegen reist seine Ehefrau Rebecca mit. Dumm nur, dass es in dieser Ehe, die ja als Vorbild dienen soll, schon länger kriselt, denn Herb hat zehn Jahre lang an dem Buch gearbeitet und dabei Rebecca vernachlässigt, die sich mit dem Einkaufen teurer Dinge tröstet („Nur arme Leute kaufen, was sie wirklich brauchen“) und an allem etwas auszusetzen hat.

Singende Nonne

Die TV-Sensationsreporterin Pam Blair, die den Autor in ihrer Abendshow vorstellen will, ahnt, dass bei dem Ehepaar einiges im Argen liegt und platziert ihren Kameramann, einen depressiven ehemaligen Assistenten von Ingmar Bergmann, im Wandschrank. Eine Tür des Zimmers führt zur Suite nebenan, die der verlogene Senator Grant Ryan bezogen hat. Er steht für die konservativen Werte der amerikanischen Gesellschaft ein, was ihn nicht daran hindert, sich mit dem Möchtegern-Sternchen Gwenda einzulassen, mit dem er sich ausgerechnet in dem Zimmer des Ehepaares Gladney trifft. Wie es zu dieser Doppelbelegung gekommen ist, bleibt offen, aber um Logik geht es in diesem Stück ja auch nicht. Für weitere Verwirrung sorgen eine singende Nonne mit Ziehharmonika, ein Zimmermädchen, das immer wieder in das Zimmer hereinplatzt und jedes Mal etwas mitgehen lässt, der freche Hotelpage und die Ehefrau des Senators.

Riesige Spielfreude

Caroline Kiesewetter und Tim Grobe verkörpern sämtliche Figuren, und sie tun es mit darstellerischer Bravour, riesiger Spielfreude und musikalischem Können (sie singen alle Songs, die Mathias Christian Kosel für diese Inszenierung geschrieben hat). Ihre Verwandlungskunst grenzt teilweise an Zauberei. Axel Schneider, der dieses verrückte Stück inszeniert hat, lässt die Zuschauer an diesen „Kunststücken“ teilhaben, indem er die Verwandlungsaktionen hinter der Bühne zwischendurch als Reality-TV auf den Fernseher im Hotelzimmer überträgt.

Doch bei allem Spaß und bei aller Bewunderung für die Leistung der Schauspieler – es verhielt sich damit wie mit einer Süßspeise, von der man zu viel gegessen hat. Am Ende blickte so mancher Zuschauer verstohlen auf die Uhr…