Lingen. Nachhaltiges Denken und Handeln, die Verbundenheit mit Schwächeren und die Übernahme von Verantwortung möglichst früh spielerisch in den Köpfen und Herzen der Kinder verankern: Das sind Herzensanliegen der privaten Kindertagespflege Mondscheinland in Lingen.

„Nachhaltigkeit ist wie ein Stein, der, ins Wasser geworfen, immer weitere Kreise zieht“, betonen Teresa Metz-Meuter und Dayana Metz, Begründerinnen des Mondscheinlands. Die staatlich anerkannten Erzieherinnen sagen: „Nachhaltigkeit ist die Philosophie der kleinen Schritte. Wir haben uns mit Kindern und Eltern auf den Weg gemacht.“

Ressourcen der Erde sollen sich erneuern können

Der Begriff der Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft und bezieht sich im Grundgedanken darauf, nur so viel Holz zu schlagen, dass der Wald aus eigener Kraft wieder nachwachsen kann. Und das trifft den Kern: So zu leben und zu wirtschaften, dass die Ressourcen der Erde die Chance haben, sich zu erneuern oder möglichst sparsam mit endlichen Ressourcen umzugehen, damit auch nachfolgende Generationen gut und gerne auf der Erde leben können.

Viele ökologische Ideen kommen zum Tragen

Das im Mondscheinland gelebte ökologische Konzept drückt sich in vielen kreativen, energie- und abfallsparenden Ideen aus, von denen hier einige beispielhaft genannt seien: Nachhaltigkeit findet sich schon in der Einrichtung der modern konzipierten Räume mit Naturmaterialen und dem heimeligen Kontrast aus Alt und Neu wieder: Birkenstämme als Treppengeländer, ausrangierte Holz-Paletten als Wickeltisch, ein betagtes Klavier als origineller Atelierschrank oder ein ausgedienter Schulbus im Garten als kindersicheres Spielparadies. Dank eines Reste rettenden Seifensäckchens fließen beim Händewaschen keine unnötige Mengen Flüssigseife aus dem Plastikspender in den Ausguss und belasten das Wasser ebenso wenig wie das mit Mineralpellets befüllte Wäsche-Ei oder der selbstgemixte Spülmaschinenreiniger – alles ohne Chemie.

Essensreste werden gesammelt

Alles, was neu im Mondscheinland und gut für die Natur ist, wird den Kindern im Morgenkreis erklärt und so wissen die Jungen und Mädchen zum Beispiel, weshalb sie das Toilettenpapier, obwohl aus schnell nachwachsendem Bambus, nicht gleich meterlang abrollen sollten und dass man ein Blatt Papier auch von zwei Seiten bemalen kann. Stoppersocken und Regenhosen werden in allen Größen parat gehalten, sie wandern über Jahre von einem Kind zum nächsten statt in den Altkleidersack. Säen, wachsen und gedeihen lassen, ernten und genießen – auch all das erleben die Kinder hautnah im eigenen Nutzgarten. Essensreste werden gesammelt und als Hühnerfutter gegen frisch gelegte Eier aus Clusorth getauscht. Die Milch kommt frisch aus dem Milchbüdchen ums Eck, die Kinder kennen sogar schon die Kühe.

Einen Tag mal bewusst auf Strom verzichten

Wo es geht, verzichtet das Mondscheinland auf Plastikmüll und einen Tag mal bewusst auf Strom zu verzichten – auch das haben die Kleinen schon kennengelernt und fanden es lustig, die Puppenkleider per Hand zu waschen und in der Sonne aufzuhängen. Ein in diesem Frühjahr neu anstehendes Projekt wird u. a. die Begrünung des Schuppendaches mit insektenfreundlichen Blumen sein – zum Wohle der für uns Menschen lebenswichtigen Bienen und für viele kleine grüne Daumen, die im Mondscheinland wachsen sollen.