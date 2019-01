Lingen. Der Lingener Gastronom Markus Quadt und sein Team vom Restaurant "Sieben" wollen den Gastro-Gründerpreis 2019 gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen und bundesweit unter Beweis zu stellen, dass das Emsland auch kulinarisch etwas zu bieten hat, hoffen sie nun auf die Unterstützung der Emsländer.

Seit Oktober 2018 hat das Restaurant "Sieben" in der Innenstadt im Ratskeller von Lingen seine Küche geöffnet. Gastronom Markus Quadt setzt auf ein eher ungewöhnliches Konzept. Sieben Hauptgerichte sollen stets auf der Karte stehen. Welcher Küche diese zuzuordnen sind oder wie teuer sie sind: Das bleibt offen. Mal italienisch, mal chinesisch oder auch gar nicht landestypisch; mal zehn, mal 30 Euro. Die Karte kann täglich wechseln, denn von jedem Gericht gibt es nur 20 bis 30 Portionen.

Dass das Restaurant-Team von Quadt es bundesweit mit den Mitbewerbern aufnehmen kann, davon ist der Gastronom überzeugt. Deshalb meldete er sein Restaurant beim Deutschen Gastro-Gründerpreis 2019 an und sandte ein einminütiges Video ein.

Schnell in den Top 30

Schnell setzte sich das Video gegen die Konkurrenz durch und war unter den Top 30 aus rund 450 eingereichten Videos. Likes, Kommentare und das Teilen bei Facebook werden als Interaktionen gezählt. Wer am Ende die meisten Interaktionen hat, ist automatisch im Finale des Gründerpreises, das am 15. März in der Internorga-Messe in Hamburg stattfindet. Aus den verbliebenen Kandidaten aus den Top 30 wählt eine Fachjury neun weitere Kandidaten aus, die ihr Konzept vorstellen dürfen. Vier von ihnen werden dann für das Finale in Hamburg ausgewählt.

Bei Sieg Freibier

"Wir haben da richtig Bock drauf", sagt Markus Quadt im Gespräch mit unserer Redaktion. "Wir hoffen nun, dass noch viele für uns stimmen." Aktuell liegt die "Sieben" auf dem zweiten Platz hinter dem Restaurant "Sandhafen" aus Kiel. "Wir wollen den deutschen Metropolen zeigen, was hier bei uns im Emsland möglich ist, deshalb stimmt für uns. Falls wir ernsthaft den Gastropreis 2019 abräumen sollten, werden wir auf jeden Fall den Lingenern ein paar Fass Bier ausgeben", verspricht der Gastronom.