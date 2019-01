Lingen . Auf rund 500 000 Euro sind die Kosten für die Einrichtung einer Kita in der Grundschule Clusorth-Bramhar veranschlagt. Darauf hat Dezernentin Monika Schwegmann in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses verwiesen.

Nach ihren Angaben sollen in das Gebäude zwei Gruppen oder zweieinhalb Gruppen einziehen. Die Kinder aus dem Ortsteil Clusorth-Bramhar werden seit Jahrzehnten in der katholischen Kita St. Marien in Bawinkel betreut. Clusorth-Bramhar, die Gemeinde Bawinkel und der Ortsteil Klosterholte der Stadt Haselünne bilden zusammen das Kirchspiel Bawinkel. Aufgrund dieser Verbindung sind laut Schwegmann seinerzeit zwischen den politischen Gemeinden entsprechende Vereinbarungen getroffen worden.

Aufgrund der ansteigenden Kinderzahlen in den drei Orten reichen jedoch die Kapazitäten der Kita St. Marien nicht mehr aus. Die Gemeinde Bawinkel überlegt deshalb, durch den Neubau einer Kita zusätzliche Kapazitäten zu schaffen.

Machbarkeitsstudie erarbeitet

Die Dezernentin: „Mithilfe einer Machbarkeitsstudie haben wir nun festgestellt, dass sich in der Schule in Clusorth-Bramhar eine Kita einrichten lässt, indem Teile des Gebäudes umgebaut werden.“ Hierzu bedarf es nach ihren Worten der Inanspruchnahme des bisherigen Betreuungsraumes der Schule sowie der noch bestehenden Wohnung. Zudem soll der bisherige PC-Raum genutzt werden.

Für die Schule ist bereits hinsichtlich des PC-Raumes in der Vergangenheit Abhilfe in Form eines Klassensatzes Laptops geschaffen worden, da der Raum in der bisherigen Form nicht mehr nutzbar war. Wie Schwegmann weiter mitteilte, müssten für die Schule neue Ersatzflächen zwischen dem heutigen Differenzierungsraum und dem Raum der Landjugend geschaffen werden. Eine erste Abstimmung mit Vertretern der Grundschule habe bereits stattgefunden. Im Jugendhilfeausschuss wurden zudem zahlreiche weitere Maßnahmen vorgestellt.