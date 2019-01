Lingen . Die Stadt Lingen will bis zum Kitajahr 2021/2022 den prognostizierten Betreuungsbedarf von 572 weiteren Plätzen abdecken. Das geht aus dem Perspektivplan 2019 bis 2022 für die Stadt hervor, den der Jugendhilfeausschuss jetzt einstimmig verabschiedete.

Für Kinder unter drei Jahre sollen 397 Plätze vor allem in Krippen geschaffen werden. In dieser Zahl sind auch 16 Plätze als Großtagespflegeeinrichtungen im früheren Schulzentrum Gebrüder Grimm sowie in der Paul-Gerhardt-Schule enthalten. Hinzu kommen 175 Plätze für über Dreijährige. Dezernentin Monika Schwegmann erläuterte weitere Einzelheiten des Perspektivplans, der von Fachdienstleiter Horst Flachmann fortgeschrieben worden war. Dieser fehlte in der Sitzung wegen Krankheit.





Nach Angaben von Schwegmann wurde schon früh von Politik und Wirtschaft erkannt, dass der Betreuungsbedarf der unter Dreijährigen über die vom Bund genannte Versorgungsquote von 35 Prozent hinausgeht. "Mittlerweile werden Kinder in dieser Altersgruppe in 40 Krippengruppen und 25 altersübergreifenden Gruppen betreut."

Die Entwicklung der Geburten hat nach ihren Worten eine erfreuliche Veränderung erfahren. Wurden im Jahr 2013 noch 487 Kinder im ersten Lebensjahr registriert, so waren es 2017 bereits 589 Kinder und im Jahr 2018 insgesamt 568. Laut Perspektivplan wird für die Jahre 2019 bis 2022 jeweils eine Geburtenzahl von 600 angenommen. Die Betreuung in der Krippe werde seitens der Eltern immer häufiger in Anspruch genommen. Gleichzeitig verbleiben der Verwaltung zufolge die Jungen und Mädchen täglich immer länger in den Einrichtungen. Nach Einschätzung der Dezernentin werden durch die gute wirtschaftliche Lage der Betriebe in der Stadt weitere Familien nach Lingen ziehen.









Während bei den Kindergartenplätzen (über Dreijährige) eine Versorgungsquote von 100 Prozent erreicht wird, erwartet die Stadt bei den Krippenplätzen (unter Dreijährige) eine Versorgungsquote von circa 60 Prozent. Für 2019 sieht der Perspektivplan die Erweiterung der Kita St. Marien in Brögbern, St. Anna (altes Krankenhaus) und der Kita Don Bosco vor. Ebenfalls ist für 2019 der Baubeginn zur Erweiterung der Kita St. Michael unter Nutzung der angrenzenden ehemaligen Kirche vorgesehen. In kommunaler Trägerschaft soll zudem im Sommer 2019 eine weitere Kita in der ehemaligen Tennishalle am Kiesbergwald den Betrieb aufnehmen. Eine weitere Kita ist in unmittelbarer Nähe geplant und soll möglichst Anfang 2020 startklar sein.





Im nördlichen Stadtgebiet ist vorgesehen, am Telgenkampsee im Jahr 2021 eine Kita zu bauen. Planungen gibt es auch für die Kitas St. Bonifatius, St. Barbara und St. Franziskus. Überdies sollen in der Grundschule Clusorth-Bramhar künftig zwei Kitagruppen oder zweieinhalb Kitagruppen beherbergt werden.

Die Kindertagespflege als eigenständiges Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren soll das Angebot an Betreuungsplätzen ergänzen. Die nicht genutzten Hausmeisterwohnungen an der Paul-Gerhardt-Schule und an der früheren Gebrüder-Grimm-Schule könnten nach Darstellung der Verwaltung für Großtagespflegestellen genutzt werden. Die Aus- und Fortbildung der Kindertagespflegepersonen durch Stadt und Landkreis stelle hierbei vergleichbar zu den Kitas eine gute Qualität in dieser Betreuungsform sicher, heißt es in der Verwaltungsvorlage.





Unserer Redaktion sagte Schwegmann, dass das am 1. Januar 2019 in Kraft getretene "Gute-Kita-Gesetz" des Bundes viele gute Ansätze beinhalte, um die Rahmenbedingungen in der Kinderbetreuung zu verbessern. Fachbereichsleiter Frank Botterschulte ergänzte, dass diese Ansätze einer länderspezifischen Umsetzung bedürften. Sabine Hans als nicht stimmberechtigte sachkundige Person vermisste in dem Perspektivplan eine Lösungsstrategie für Kinder mit heilpädagogischem Unterstützungsbedarf. Hierzu erklärte Fachbereichsleiter Frank Botterschulte: "Wir sind an dem Thema dran."

Als große Herausforderung wurde in dem Ausschuss die Notwendigkeit bezeichnet, geeignetes Fachpersonal in den Kitas zu finden. Jens Beeck (FDP) sah hier die Gefahr eines Konkurrenzkampfes in der engeren Region. Laut Verwaltung versucht die Stadt, verstärkt Fachkräfte zum Beispiel im Ruhrgebiet anzuwerben. Ausschussmitglied Werner Hartke (CDU) äußerte die Hoffnung, dass sich qualifizierte Unternehmen finden lassen, um die Baumaßnahmen rechtzeitig umzusetzen.





In puncto Betreuungszeiten in den Kitas stimmte Botterschulte der Einschätzung von Ibrahim Hassan (Grüne) zu, dass diese nicht immer zur übrigen Berufswelt passen würden. "Vor allem Schichtarbeiter können mit den Öffnungszeiten Probleme haben", sagte der Fachbereichsleiter. Zur Sprache kam in der Diskussion auch das Thema Hortbetreuung in den Schulen, wie sie vom Vertreter des Stadtelternrates, Michael Joseph und von Susanne Janßen (SPD) angesprochen wurde. Nach einhelliger Auffassung im Ausschuss besteht hier erheblicher Verbesserungsbedarf.