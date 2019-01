Lingen. Die Zahl der Existenzgründungsberatungen durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Lingen liegt im Vergleich zu den Vorjahren auf konstantem Niveau. Dies hat Wirtschaftsförderer Jens Schröder jetzt im Wirtschafts- und Grundstücksausschuss (WGA) der Stadt mitgeteilt.

71 Gründungswillige hat die Lingener Wirtschaftsförderung 2018 beraten (2017: 70, 2016: 68). 29 Davon haben nach der Beratung ein Unternehmen gegründet. Besonders freute sich Schröder über die Quote der Unternehmen, die nach einer Gründung immer noch am Markt sind. "Im Schnitt der letzten drei Jahre sind dies in Lingen über 85 Prozent", sagte Schröder. Bundesweit liege diese Quote bei nur 68 Prozent. Oberbürgermeister Dieter Krone nannte eine Begründung: "Der Erfolg beruht darauf, dass die Beratung aus einer Hand kommt. Und er ist langfristig, weil wir die Unternehmen auch nach der Gründung noch weiter begleiten."





Das Spektrum der Neugründungen 2018 ist breit. Es reicht von der Praxis für Physiotherapie über Handwerksbetriebe bis hin zum Tattoo- und Gravurstudio. Ebenso breit ist laut Schröder das Netzwerk, in das die Existenzgründungsberatung durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Lingen eingebunden ist. "An der Existenzgründungsinitiative Emsland beteiligen sich unter anderem Banken, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer, die Agentur für Arbeit, die Volkshochschule und it.emsland", erläuterte Schröder. Innerhalb dieses Netzwerkes würden zahlreiche Veranstaltungen, Einzelberatungen und Workshops zur Existenzgründung angeboten.

Beratung bei der Volkshochschule wird intensiver

Eine besondere Bedeutung mass Schröder dem Coaching der Existenzgründer durch die Volkshochschule (VHS) bei. "Dort erfolgt eine betriebswirtschaftliche Beratung mit der Erstellung eines Businessplans als Schwerpunkt", erläuterte Schröder. Zwar sei die Zahl der Teilnehmer von 28 im Jahr 2017 auf 21 im Jahr 2018 gesunken. "Aber die Zahl der durchschnittlichen Beratungsstunden je Teilnehmer ist von 3,6 auf 4,6 gestiegen", begründete Schröder, warum das Coaching durch die VHS deutlich intensiver geworden sei. Der WGA beschloss einstimmig, dieses Angebot der VHS auch 2019 mit bis zu 6000 Euro zu fördern. Der Wirtschaftsförderer ging auch auf das Digitalisierungscoaching bei it.emsland ein. Dieses sei nach einer Beratung durch die Stadt Lingen kostenlos. Das Angebot richte sich an Existenzgründer bis zu drei Jahre nach einer Gründung. Dabei würde die Gründungsidee im Hinblick auf Digitalisierungspotenziale analysiert. Für 2019 sind laut Schröder schon wieder erste Existenzgründungen, bei denen die Stadt Lingen beratend unterstützt, geplant. Zudem gebe es erneut zahlreiche Angebote der Existenzgründerinitiative Emsland. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr sei dabei das Thema "Nachfolge".





Auf Nachfrage von Bernhard Bendick (SPD) erklärte Schröder im WGA, dass es für Existenzgründer keine finanzielle Unterstützung durch die Stadt gebe. Schröder wies jedoch auf diverse andere Förderprogramme hin. Dirk Meyer (FDP) wollte wissen, ob in Lingen genügend Gewerberaum für Neugründungen zur Verfügung stehe."Wir klopfen den jeweiligen Raumbedarf ab", sagte Schröder. Zudem würden viele Neugründungen von zuhause aus erfolgen. Ludger Tieke, Fachbereichsleiter Wirtschaftförderung und Liegenschaften, ergänzte, dass die Stadt ihre Immobiliendatenbank benutze, um Gründer am freien Markt oder in der Halle IV unterzubringen. "Im Moment gibt es vermittelbare Mietobjekte", versicherte Tieke. Bei Existenzgründungen rate die Stadt von einem Neubau oder Eigentumserwerb zunächst ab. "Unsere Beratung ist recht unbürokratisch und so schlank wie möglich", erklärte Schröder abschließend.