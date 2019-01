Lingen. Pflegekammer – Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über die seit August 2018 in Niedersachsen errichtete Pflegekammer geschrieben oder gesprochen wird. Meist hagelt es Kritik. Was halten eigentlich in der Pflege tätige Lingener von dieser Einrichtung?

Schlagworte wie Zwangsmitgliedschaft, unsensible Beitragsbescheide kurz vor Weihnachten, schlechte Kommunikation und mangelnde Information kursieren in allen Medien und insbesondere in den sozialen Netzwerken. "Wir distanzieren uns ausdrücklich von unsachlichen Kommentaren, Falschmeldungen und Beschimpfungen in den sozialen Netzwerken", betont Ludwig Kerschbaum, Pflegedirektor für den Pflege- und Funktionsdienst im Lingener Bonifatius-Hospital. Kerschbaum selbst ist Befürworter der Pflegekammer. "Erst durch die Pflegekammer und der damit verbundenen Pflichtmitgliedschaft hat die Berufsgruppe der professionell Pflegenden (das sind zwischen 80.000 und 95.000 Mitglieder in Niedersachsen) die Möglichkeit, die sie betreffenden Entscheidungen mit zu beeinflussen", ist er überzeugt. Bislang sei der Organisationsgrad in der Pflege sehr gering und damit auch der Einfluss auf Entscheidungen.





Seiner Meinung nach erkennen die Kritiker der Kammer die langfristige Chance für die Pflegekräfte nicht. Obgleich Kerschbaum grundsätzlich Verständnis für die kontroverse Diskussion hat. So sei insbesondere das Verschicken der Gebührenbescheide kurz vor Weihnachten über 140 Euro für das erste halbe Jahr "ganz schlecht" gewesen. "Das war nicht in Ordnung, aber man muss der Kammer Zeit geben, sich in die Arbeit einzufinden, nachzubessern und mögliche Fehler zu korrigieren", appelliert der Pflegedirektor an alle Pflegenden.

Erste Nachbesserung

Die erste Nachbesserung ist inzwischen erfolgt. Denn die Pflegekammer hat die Beitragsordnung bereits überarbeitet. In einem Schreiben der Kammer vom 17. Januar 2019 heißt es: "Etwa 13.000 Mitglieder, die weniger als 9.168 Euro pro Jahr verdienen, müssen zukünftig gar keinen Beitrag zahlen. Auch die Festsetzung des Jahreshöchstbeitrags im Regelbescheid werde ab dem Beitragsjahr 2019 abgeschafft. Eine Gesundheits- und Krankenpflegerin mit einem beispielhaften Jahreseinkommen von 30.000 Euro bezahlt abzüglich der Werbungskosten etwa 116 Euro im Jahr. Also etwas weniger als 10 Euro im Monat. Da in Pflegefachberufen von einer hohen Teilzeitquote auszugehen ist, beträgt der Beitrag bei einer halben Stelle durchschnittlich unter 5 Euro im Monat."

Ungleichbehandlung

Norbert Papenbrock, OP-Koordinator im Bonifatius-Hospital, vertritt das Pflegefachpersonal, das in der Anästhesie- und in den OP-Bereichen tätig ist. Ebenso wie Kerschbaum verurteilt der Lingener die unsachliche Diskussion. Seine Kritik richtet sich gegen eine Ungleichbehandlung besonders in seinem Bereich, wo viele Operationstechnische Assistenten (OTA) tätig sind, was heute ein Ausbildungsberuf ist und für die die Mitgliedschaft in der Pflegekammer weder Pflicht noch überhaupt möglich ist. Fachpflegepersonen dagegen, die zunächst in der "klassischen" Krankenpflege ausgebildet wurden und sich zur Fachkraft in der Anästhesie oder in der OP-Pflege weiterqualifiziert haben, müssen in die Pflegekammer, trotz gleicher Arbeit und gleichen Lohns. "Das kann man keinem verständlich machen", kritisiert er.

Konkrete Ansätze fehlen

Außerdem sieht Papenbrock die Infratest-dimap-Umfrage unter den Pflegenden als wenig repräsentativ an. 2012/13 waren 1039 Personen befragt worden. Die überwiegende Mehrheit (67 Prozent) sprach sich grundsätzlich für die Errichtung einer Pflegekammer aus. Einer Pflichtmitgliedschaft mit Beitragspflicht stimmten aber lediglich 42 Prozent der Befragten zu. Ein weiterer Kritikpunkt liegt laut Papenbrock in der Information und Kommunikation. "Mit dem Satz: 'Pflege braucht eine Stimme' können viele erst einmal nicht viel anfangen". Ihm fehlen Ansätze oder Aussagen, was sich konkret für die Pflegenden ändern oder verbessern wird. Daher hat auch er sich der Petition gegen eine Pflegekammer angeschlossen.

Petition

Grund zur Kritik sieht Norbert Tischbiereck, Leiter der Seniorenresidenz Curanum in Lingen, vor allem in der Finanzierung. "Zunächst war ich ein Befürworter der Pflegekammer und sogar Mitglied im Errichtungsausschuss", berichtet er im Gespräch mit der Redaktion. Doch als klar wurde, dass die Finanzierung nicht aus dem Staatshaushalt oder durch Spenden getragen werden soll, zog er sich nach etwa drei Monaten zurück. "Pflegekräfte verdienen schon sehr schlecht und machen teilweise sogar unbezahlte Überstunden. Da sollte man seiner Meinung nach Geld auf anderem Weg beschaffen. Das bestätigt auch Jürgen Meiners, Pflegekraft im Curanum. "Die Beitragsrechnung vor Weihnachten kam wie eine Strafe bei den Pflegenden an", drückt er die Stimmung unter den Kollegen aus. Deshalb hat er auch, wie landesweit mehr als 40.000 in der Pflege Tätige, die Petition für die Abschaffung der Pflegekammer und gegen die Zwangsmitgliedschaft unterschrieben.









Nach Auffassung Tischbierecks hat die Kammer in ihrer jetzigen Form zu wenig Befugnisse. "Nur eine beratende Funktion ist zu wenig". Wichtig sei es, der Pflege mehr Ansehen zu verleihen, sie attraktiver zu machen, eine bessere Gehaltsstruktur zu erreichen und mit mehr Personal effektivere Arbeit zu leisten.