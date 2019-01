In den Ruhestand verabschiedet wurde jetzt der Direktor des Lingener Amtsgerichtes, Michael Schwickert (rechts). Sein Nachfolger ist Norbert Holtmeyer. Foto: Wilfried Roggendorf

Lingen. In einer Feierstunde ist der neue Direktor des Amtsgerichts Lingen, Norbert Holtmeyer, in sein Amt eingeführt worden. Zugleich gab es viele lobende Worte für seinen Vorgänger Michael Schwickert, der in den vorzeitigen Ruhestand gegangen ist.