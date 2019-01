Lingen. Die Vernissage zur Ausstellung "Passion - schafft Leiden?" der Künstlerin Carola Wedell aus Mepppen findet am Sonntag, 3. Februar 2019, um 11 Uhr im Ludwigs-Windthorst-Haus (LWH) statt.

In den vergangenen Monaten hat Wedell zu den sieben letzten Worten Jesu am Kreuz gemalt und gezeichnet. Die Ergebnisse werden zusammen mit einigen Bronze-Plastiken gezeigt. Es war ihr ein Anliegen, im reifen Alter über Grundliegendes unserer Kultur und manches in Vergessenheit Geratenes Gedanken zu machen.

Die Passion ist so ein Thema, mit dem der „aufgeklärte Kirchen-Austrittler“ üblicherweise nichts am Hut hat. Doch auch für diesen kann es ein interessantes Thema sein. Es kommt, wie Wedell darstellt, „auf die neugierige Betrachtung und die Art der Annäherung an. Die letzten Worte Jesu am Kreuz habe ich im Sinn eines Leitfadens der Altersweisheit meditativ in mir selbst zum Klingen gebracht und farblich sehr dynamisch gestaltet“.

Tiefere Bedeutungen

Je nach Standpunkt und Belichtung von oben, unten oder bei Dämmerung reflektieren die Farben und es ergeben sich andere, eventuell tiefere Bedeutungen, ganz im Sinne des Lebens: alles ist im steten Fluss. Die Betrachter werden unmittelbar angesprochen.

Mit „Warum?“ beginnt Carola Wedell ihre Illustrationen zu den sieben letzten Worten Jesu. "Warum?" ist die zentrale Frage des Lebens. Und „warum machst du das?“ wurde Carola Wedell während des Arbeitens mehrfach gefragt, "... es sei doch viel zu philosophisch“. Doch von den Passions-Darstellungen sollte sich der Betrachter selbst beeindrucken lassen, meint die Künstlerin dazu.

Die Ausstellung kann bis zum 29. März 2019 zu den üblichen Öffnungszeiten des LWH besichtigt werden.