Trennungskomödie mit Abt, Naujoks und Martinek in Lingen

Die Beziehungskomödie "Trennung frei Haus" unter anderem mit Ingo Naujoks verspricht einen vergnüglichen Abend im Lingener Teater. Foto: Wolfgang Ennenbach

Lingen. Mit Tristan Petitgirards bekannter Komödie „Trennung frei Haus“ gastiert die Komödie im Bayerischen Hof München am Sonntag, 24. Februar 2019, um 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe. In den Hauptrollen werden Katharina Abt, Ingo Naujoks und Sven Martinek zu sehen sein.