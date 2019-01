Lingen. Der Verein IG Schienenverkehr Ostfriesland bietet am Samstag, 30. März, eine Sonderfahrt von Hannover nach Amsterdam an. Auch in Lingen kann zugestiegen werden.

Laut Pressemitteilung startet der Sonderzug morgens im Hauptbahnhof (Hbf) Hannover mit der historischen E-Lok E 10 1239. Von dort aus geht es unter anderem über Wunstorf, Neustadt (Rbge), Nienburg, Eystrup, Verden (Aller), Achim, Bremen Hbf, Delmenhorst, Hude, Oldenburg Hbf, Bad Zwischenahn, Westerstede-Ocholt, Augustfehn,Leer, Papenburg, Lathen, Meppen und Lingen, weiter nach Bad Bentheim, wo der Lokwechsel auf die holländische Altbau-E Lok 1251 stattfindet. Mit dieser Lokomotive wird die Fahrt weiter in Richtung Amsterdam fortgesetzt.

Schnellzugwagen der 1960er-Jahre

Der Zug besteht aus Schnellzugwagen der 1960er-Jahre. An den Plätzen der Abteile gibt es eine Minibar. Im Barwagen, wo Getränke und Snacks erworben werden können, geht es schon am Morgen bei Tanzmusik schwungvoll in den Tag. In Amsterdam haben die Gäste circa sechs Stunden Aufenthalt, wo sie die Stadt auf eigene Faust erkunden können. Ebenso bietet der Veranstalter als Zusatzleistung eine Grachtenfahrt an (Dauer circa zwei Stunden). Diese können Interessierte bei der Fahrkartenbestellung mitbuchen. Folgende Fahrtzeiten, die noch nicht von der DB bestätigt wurden, sind vorgesehen: Papenburg ab circa 8.15 Uhr, Lathen ab circa 8.30 Uhr, Meppen ab circa 8.45 Uhr und Lingen ab circa 9 Uhr. Ab Papenburg und Lathen kostet die Fahrt 67 Euro und ab Meppen und Lingen 65 Euro.

Genaue Fahrzeiten werden noch bekannt gegeben

Am frühen Abend geht es dann wieder zurück, wo im Barwagen die Rückwegparty mit DJ Stevy startet. Die Fahrkarten sind nur im Vorverkauf auf der Homepage www.igso-online.com buchbar. Informationen erhalten gibt es unter der Telefonnummer: 04931/ 9731345 oder per Mail an info@igso-online.com. Die exakten Fahrzeiten werden etwa zwei Wochen vor der Fahrt auf der Homepage unter www.igso-online.com bekannt gegeben.