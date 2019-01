Lingen. Pasquale Aleardi & Die Phonauten treten am Mittwoch 20. Februar, um 20 Uhr im Lingener Kulturforum St. Michael auf.

Man kennt ihn als beliebten Schauspieler in Filmen wie „Kommissar Dupin“, „Keinohrhasen“, „Das Pubertier“ etc. und demnächst ist er in der Hauptrolle des neuen Musicals „Paramour“ in Hamburg mit dem Cirque de Soleil zu sehen. Vorher aber tourt er noch mit seinen zwei Musikern, „Die Phonauten“ genannt, als Sänger, Musiker und Entertainer durch Deutschland, eine Rolle, die ihm mindestens genauso gut liegt, und die ihm richtig Spaß bringt. Er hat die Begabung, sein begeistertes Publikum bestens zu unterhalten.

Mitreißenden Songs

Gute-Laune-Beschleunigungsmusik, Antidepressions- oder pure Lebensfreudemusik nennen die drei Musiker ihre Art, die Zuhörer in beste Stimmung zu versetzen. Das Trio ist ein eingespieltes Team, das seine mitreißenden Songs im Soul-, Pop-, oder Funkstil von der Bühne sendet. Manche sind Eigenkompositionen in Deutsch getextet und gern mit charmanter Doppelbödigkeit. Andere enthüllen einen tiefsinnigen Blick, wenn auch mit Augenzwinkern, der auf Zwischenmenschlichkeiten gerichtet ist. Jörg Hamers und Marc Leymann sind die Partner, die Pasquale Aleardi als exzellente Musiker und großartige Entertainer stets begleiten und zudem ein ausgewiesenes Komponisten- und Texterteam sind.

Nah am Publikum

Das Kulturforum Sankt Michael freut sich, in seinem Saal Pasquale Aleardi und seine Phonauten ganz nahe am Publikum präsentieren zu können Denn das Trio, hat schon einmal in Lingen begeistert. Im vergangenen Jahr war die Gruppe bei der Benefizveranstaltung des Fonds für Krebskranke auf der Bühne. Auch hier überzeugten die Phonauten durch ihre sympathische Nahbarkeit und Frische. Damals reimte Aleardi „Liebes Lingen, hier möcht‘ ich meine Zeit verbringen.“

Tickets zu dieser Vorstellung sind bei der Tourist Info Lingen unter Telefon 0591/9144-144 oder beim VVV Nordhorn, Telefon 05921/80 390 zu erhalten oder online auf www.kulturforum-lingen.de.