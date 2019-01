Lingen. Simone Drescher (Violoncello) und Frank-Immo Zichner (Klavier) konzertieren in der Reihe "Junge Virtuosen" am Sonntag, 3. Februar 2019, um 18 Uhr in der Kunsthalle Lingen. Zu dieser Veranstaltung lädt der Kunstverein Lingen ein.

Simone Drescher wurde 1990 in Herdecke geboren und begann im Alter von zwölf Jahren ihr Vorstudium bei Professor Gotthard Popp an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Sie setzt setzt derzeitig ihre künstlerische Ausbildung im Masterstudium bei Professor Troels Svane an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" in Berlin fort. Als Solistin konzertierte sie bereits unter anderem mit der Philharmonie Baden-Baden und dem Folkwang Kammerorchester Essen. Zuletzt gewann sie 2014 beim Internationalen "Grand Prix Emanuel Feuermann" in Berlin einen Sonderpreis für ihre herausragende Leistung. 2012 erhielt sie den Förderpreis der Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit, Münster.







Frank-Immo Zichner erhielt seine Ausbildung in der Meisterklasse von Professor Dieter Zechlin an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler" in Berlin. Seit 2011 unterrichtet er an der Universität der Künste in Berlin und gründete an diesem Haus das Kammermusikzentrum der UdK. Zuvor unterrichtete er Solo-Klavier, Kammermusik und Korrepetition an den Hochschulen in Berlin, Leipzig, Rostock und Weimar. 2004 war Frank-Immo Zichner Visiting Professor an der University of Music in Bloomington (USA) in Vertretung für Menahem Pressler. Zichner gab Meisterkurse im In- und Ausland und war Jurymitglied bei internationalen Wettbewerben.

Die Konzertreihe ist eine Kooperation zwischen GWK Münster und der Kunsthalle Lingen. Dieses Konzert findet in Kooperation mit der Stadt Lingen statt. Möglich wurde die Realisierung durch die großzügige Unterstützung der MV Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG aus Lingen.

Einzelkarten zu 17 Euro (ermäßigt 15 Euro) sind im Vorverkauf in der Kunsthalle Lingen oder an Abendkasse zu erwerben