Lingen. Die Produzenten von „3for1 Trinity Concerts“, die im Dezember vergangenen Jahres mit der Produktion „Der kleine Prinz“ zahlreiche Zuschauer begeisterten, werden ein weiteres Mal mit einem Musical im Theater auf der Wilhelmshöhe in Lingen zu Gast sein. Am Dienstag, 26. Februar 2019, erwartet die Zuschauer um 20 Uhr die deutschsprachige Neuinszenierung des Musicals „Das Phantom der Oper“.

Das Musical hebt sich laut einer Pressemitteilung des Veranstalters von allen bisherigen musikalischen Interpretationen des Literaturstoffes ab, indem es sich viel näher an die Romanvorlage hält und in großen Teilen der Musik, die Deborah Sasson komponierte, bekannte Opernzitate einbindet. Dank Videoanimationen soll der Zuschauer noch mehr in das mysteriöse Geschehen auf der Bühne eintauchen können. Die Darsteller scheinen mit den Projektionen zu verschmelzen, ihre Bewegungen lösen teilweise Reaktionen der projizierten Bilder hervor und die Übergänge von einem Schauplatz zum nächsten werden noch fließender gestaltet.

Verfolgungsjagd

Von den oberen Etagen der Pariser Oper wird der Zuschauer virtuell in die Tiefe gerissen, wo das Phantom im Unterbau der Oper seine Gemächer eingerichtet hat. Bei der Verfolgungsjagd durch das Kellergewölbe tropft es von den Wänden, gefährliche Schatten tanzen um die Darsteller, die Bilder bewegen sich um sie herum und lassen eine dreidimensionale Tiefe entstehen.

Traum und Wirklichkeit verschmelzen zu einem undurchsichtigen und geheimnisvollen Ganzen. Die Zuschauer werden so in den Bann gezogen, als seien sie einer der Protagonisten. Hierfür werden von dem Multimedia-Künstler Daniel Stryjecki die Originalschauplätze mit Hilfe moderner Grafiktechnik virtuell nachgebaut.

Wenige Restkarten gibt es zum Preis von 46 bis 54 Euro bei Tourist-Info Lingen unter Tel. 0591/ 9144-144 und auf www.lingen.de.