Nordhorn. Der Arbeitsmarkt im Emsland und der Grafschaft Bentheim präsentiert sich weiterhin mit beeindruckenden Zahlen. Eine übers Jahr 2018 gemittelte Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent gilt als Vollbeschäftigung. Durch eine rosarote Brille wollte Hans-Joachim Haming von der Agentur für Arbeit in Nordhorn bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen jedoch nicht auf die hiesige Berufswelt blicken.

"Wir haben hier die einzigen beiden Landkreise in Niedersachsen, die eine Arbeitslosenquote von unter drei Prozent vorweisen", sagte der Vorsitzender der Agentur-Geschäftsführung bei einer Pressekonferenz, bei der er gemeinsam mit dem Geschäftsführer Operativ, Michael Jacob, auf die Zahlen für das vergangene Jahr blickte. Im Land Niedersachsen liegt die Arbeitslosenquote bei 5,3 Prozent. "Die Zahl der Arbeitslosen ist im Jahr 2018 nochmals deutlich zurückgegangen", sagte Haming. Während 2017 noch 8065 Menschen ohne Job waren, teilten dieses Schicksal 2018 nur noch 6770.

Der Arbeitsmarkt an Ems und Vechte sei dabei hoch dynamisch, erklärte Haming: "Man wird schnell arbeitslos, findet aber auch schnell wieder einen neuen Job." 69 Prozent der bei der Agentur registrierten Arbeitslosen hatten nach spätestens drei Monaten wieder eine Stelle gefunden; im SGB-II-Bereich (Hartz IV), der durch die Landkreise verantwortet wird, waren es 48 Prozent.



Viel Zeitarbeit

Früher sei für diese Arbeitsmarktsituation die Saisonarbeit, zum Beispiel in Baufirmen, eine Erklärung gewesen. Heute lautet sie aber anders: "Wir haben einen hohen Anteil an Zeitarbeit, da stehen wir mit an der Spitze", sagte Haming. Jede zweite Stelle stamme aus der Zeitarbeitsbranche, bundesweit sei es jede dritte. Das sei ein Ausdruck des guten Arbeitsmarktes: Die Unternehmen nutzen Zeitarbeitsfirmen, um überhaupt an Personal zu kommen. Zudem gibt es einen großen Anteil an ausländischen Arbeitnehmern bei den Zeitarbeitsfirmen. Negative Aspekte dieser Arbeitsform wollte Haming nicht verhehlen; fehlende (Planungs-)Sicherheit für die Arbeitnehmer sei einer von diesen.

Profitiert von der weiter abnehmenden Arbeitslosigkeit haben 2018 vor allem ausländische Arbeitnehmer: Bei diesen betrug der Rückgang 17,2 Prozent, im Landesschnitt waren es nur 4,1 Prozent. "Das sind aber nicht unbedingt Flüchtlinge", sagte Jacob. Vielmehr seien es im größten Umfang EU-Angehörige aus Osteuropa gewesen, die verstärkt auch mit Familien ins Emsland und in die Grafschaft ziehen.



Fast drei offene Stellen pro Arbeitslosen

Während die Zahl der Arbeitslosen seit Jahren sinkt, steigt die der Stellen, die der Agentur für Arbeit freiwillig gemeldet werden, weiter. Im Jahr 2018 waren es nunmehr 18.949 Stellen (Vorjahr 17.684). Rein rechnerisch hätte also jeder Arbeitslose beinahe drei Stellen zur Auswahl. Doch stößt die Statistik an die Grenze namens Qualifizierung. Die fehle oftmals bei jenen, die schon länger arbeitslos sind, meinte Haming: "Da geht die Schere auch auseinander."

Viele müssen mehrere Jobs machen

Problematisch sei auch eine weitere Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: Nicht jeder Beschäftigte kann von einem Job allein leben, oft müssten es zwei oder drei sein, so Haming. "Für Einzelne wird die Situation nicht besser". Der Anteil der Mehrfachbeschäftigten liege bei 10,2 Prozent im Agenturbezirk (im Land 9,1).

400 Euro weniger als im westdeutschen Schnitt

Das hängt auch mit dem geringen Bruttoverdienst im Emsland und der Grafschaft zusammen: 2933 Euro beträgt dieser branchenübergreifend, rund 400 Euro weniger als im westdeutschen Schnitt. Auch wenn dieser Wert sich durch geringere Lebenshaltungskosten relativiert, ist das ein Problem, so Haming: "Der erste Blick von auswärtigen Bewerbern geht auf den Verdienst. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden."