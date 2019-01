Lingen Die Masche funktioniert immer wieder: Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus und bringen Senioren um ihr Vermögen. Ein solcher Fall wird derzeit vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Lingen verhandelt.

Weil sich ein 41-jähriger Mann mit diversen anderen Personen zur gemeinschaftlichen Begehung von Trickbetrügereien im Bundesgebiet zusammengeschlossen haben soll, ist er derzeit wegen versuchten gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Lingen angeklagt. Der Angeklagte soll als sogenannter „Abholer“ fungiert haben, der das zuvor von den Opfern erschlichene Bargeld gegen eine entsprechende Vergütung entgegennehmen sollte, um es an die Hinterleute weiterzuleiten. Der 41-jährige hat die Tatvorwürfe im Wesentlichen bestritten.

Laut Anklageschrift soll ein Mitglied der Bande im Frühjahr 2018 eine 77-jährige Frau in Freren kontaktiert und dieser vorgespiegelt haben, er sei Polizeibeamter. Er soll die Seniorin dazu aufgefordert haben, das auf ihrem Konto befindliche Bargeld in Höhe von 6.000 Euro abzuheben, um so einem bevorstehenden kriminellen Angriff auf das Bankkonto entgehen zu können. Das Geld solle sie mit nach Hause nehmen und an die Adresse eines kriminaltechnischen Instituts in Dortmund versenden. Aufgrund des rechtzeitigen Einschreitens der zuständigen Ermittlungsbehörden hob die Frau das Geld nicht ab. Stattdessen folgte sie zum Schein der Aufforderung des Bandenmitglieds und versandte in der Folge ein von der Polizei gefertigtes, lediglich mit Papierschnitzeln gefülltes Paket an die Adresse in Dortmund.

Paket mit 6000 Euro

Der Angeklagte soll im Mai 2018 dann den Auftrag erhalten haben, ein Paket mit 6.000 Euro an einer Anschrift in Dortmund entgegenzunehmen. Zu diesem Zweck soll sich der 41-jährige daraufhin zu der Adresse begeben haben, an der das Paket ausgeliefert werden sollte. Die Entgegennahme des Paketes soll gescheitert sein, da die Bewohner der Anschrift den ihnen unbekannten Angeklagten des Hauses verwiesen haben.

Drahtzieher in der Türkei?

Der Angeklagte unterstrich am zweiten Verhandlungstag seine Unkenntnis, dass es bei seinem Abhol-Auftrag um ein Geldpaket gegangen sei. Der 41-jährige monierte, dass die wahren Täter draußen frei herumliefen und er, der nur als Handlanger benutzt worden sei, sich jetzt auf der Anklagebank verantworten müsse.

Ein Polizeibeamter verwies in seiner Zeugenaussage darauf, dass der Angeklagte im Verlauf einer bundesweit erfolgten, polizeilichen Telefonüberwachung in den Fokus der Ermittlungen gerückt sei. Die eigentlichen Drahtzieher der Trickbetrugsmasche seien in der Türkei zu vermuten. Das Strafverfahren gegen den 41-jährigen wird fortgesetzt, es sollen weitere Zeugen zur Klärung des Sachverhalts gehört werden.