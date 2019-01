Lingen. KoBS ist die Abkürzung für Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfe. Seit 1992 ist die Einrichtung politisch und konfessionell unabhängig im Emsland tätig. Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist Träger der Einrichtung. Nach Meppen gibt es nun auch Anlaufstellen in Papenburg und Lingen.

Aufgrund des großen Zuständigkeitsbereiches, der emslandweit circa 200 Selbsthilfegruppen und des steigenden Beratungsbedarf, hat sich die Einrichtung nach eigenen Angaben entschlossen, in Lingen und Papenburg zwei neue Anlaufstellen zu eröffnen. Damit ist die KoBS ab sofort an drei Standorten vertreten. Zum Informieren und Kennenlernen lädt die KoBS am Freitag, 25. Januar, von 11 bis 14 Uhr, alle Interessierten in die neuen Räume ein.



Kostenfreie Beratungen

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle berät Menschen, die sich einer Selbsthilfegruppe anschließen oder eine Gruppe gründen möchten. Sie unterstützt bestehende Gruppen, organisiert den Kontakt untereinander, bietet Fortbildungen an, hilft bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei Fragen zur finanziellen Förderung. Beratungen sind kostenfrei und werden vertraulich geführt.

Die emslandweit 200 Gruppen decken viele Themen ab, sowohl physische, psychische wie auch soziale Themen. Gerade der Bereich der psycho-sozialen Themen wächst in den letzten Jahren stetig.

In den Räumen vom Krebsfonds

Die Kontaktstelle erweitert sich auch personell, sodass in Lingen eine neue halbe Stelle geschaffen werden konnte. Hedwig Lammers, Sozialwirtin und Ehe-, Familien- und Lebensberaterin, berät in Lingen zu allen Themen rund ums Thema Selbsthilfe. Das Büro befindet sich in der Waldstraße 83-85, wo die Räume des Krebsfonds Lingen mitgenutzt werden dürfen.

Hedwig Lammers ist dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr zu erreichen sowie unter 0 59 1/96 69 31 91 oder unter www.selbsthilfe-emsland.de.