Lingen. Das Theater- und Musikfestival Freie Schichten wird am 25. und 26. Januar im Lingener Burgtheater veranstaltet. Zugleich wird das 20-jährige Jubiläum des Instituts für Theaterpädagogik gefeiert.

Nach Mitteilung der Hochschule vereint das Festival in 13 verschiedenen Programmpunkten eine Vielzahl unterschiedlicher, spartenübergreifender Beiträge. Produktionen und Präsentationen von Studierenden der Hochschule Osnabrück aus dem Bereich der Darstellenden Künste – Performances, Improvisationstheater, Kindertheater – finden sich ebenso im Festivalprogramm wie ein Jazzkonzert von Studierenden des Instituts für Musik und ein Erzählcafé des Deutschen Archivs für Theaterpädagogik, in welchem renommierte Theaterpädagoginnen Rede und Antwort zu ihren Werdegängen stehen.

Rückblick auf die Anfänge

"Wir freuen uns besonders, dass wir im Rahmen des Festivals das 20-jährige Jubiläum des Instituts für Theaterpädagogik feiern können. Neben einer Fotoausstellung zu vergangenen Produktionen wird es am Samstag ab 15.30 Uhr in einer Feierstunde einen kleinen Rückblick auf die Anfänge und die Entwicklung unserer Einrichtung geben“, berichtet Studiendekan Prof. Dr. Bernd Ruping.

Mit „Let’s Talk About Love“ – einer Performance von Thomas Bartling und David Kilinc basierend auf den gleichnamigen Album vom Celine Dion – und der Eigenentwicklung „Furore“ zum Thema Wut, entstanden unter der Leitung von Luisa Hausmann, wird es zwei Inszenierungen von Absolventen zu sehen geben.

Open Stage zum Abschluss

In diesem Rahmen zeigt die Seebrücke Lingen die Rauminstallation "brücken_bauen" zum Thema "Flucht und Seenotrettung". Sie versucht eine Brücke von der Gegenwart in die Vergangenheit zu schlagen, indem sie vergangene Fluchtbewegung thematisiert und die Frage aufgreift, in wie weit die heutige Situation mit Vergangenem vergleichbar ist oder zusammenhängt.

Den Festivalabschluss bildet traditionell die „Spielbar“ Samstag ab 20.15 Uhr: „Theater, Gesang, Tanz, wissenschaftliches Experiment oder Kurzvortrag, unsere revueartiges, bewährtes Open-Stage-Format bietet sowohl Studierenden wie auch allen anderen Hochschulangehörigen eine Bühne für entdeckte und unentdeckte Talente“, erklärt Mitorganisatorin Katharina Kolar.



Das genaue Programm ist unter https://www.hs-osnabrueck.de/fileadmin/HSOS/Wir/Fakultaeten/Management_Kultur_und_Technik/Institut_fuer_Theaterpaedagogik/Programmheft_Freie_Schichten_4_web.pdf einsehbar.

