Kultiges: Was ist los am Wochenende im südlichen Emsland?

Stahlzeit präsentiert am 25. Januar in der Emslandarena Lingen eine spektakuläre Rammstein Tribute Show. Foto: Jana Breternitz

Lingen in Niedersachsen. Der Frühling kehrt bereits an diesem Wochen zumindest in den Emslandhallen ein: Hier findet an drei Tagen die Veranstaltung "Gartenträume" statt. Musikalisch heizt Stahlzeit in der Emslandarena seinem Publikum ein, spinnende Römer präsentiert die Musikschule des Emslandes, und Comedy gibt es im Theater und im Centralkino. Zum Holocaust-Gedenktag finden Veranstaltungen in der St.-Bonifatius-Kirche Lingen (Konzert) und in der Alten Molkerei Freren (Lesung) statt.