Lingen. Das nächste TPZ Erzählcafé im Café des Professorenhauses findet am Donnertag, 24. Januar von 16 bis 18 Uhr statt.

Das Thema ist dieses Mal „Kindheit und Schule in der Nachkriegszeit“. Bei Kaffee und Kuchen wird über Vergangenes geplaudert und es werden Erinnerungen ausgetauscht. Jedes Erzählcafé hat einen Referenten, der ein Thema vorbereitet und die Teilnehmer einlädt, sich und ihre Geschichten einzubringen.

In den 1940er Jahren umgesiedelt

2019 startet die Reihe mit Friedhelm Krämer, der seine Kindheit und Jugend außerhalb des Emslandes verbracht hat. Wie so viele andere Flüchtlinge auch kam er nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1940er Jahren aus den damaligen deutschsprachigen Ostgebieten in die heutige Bundesrepublik. Er und seine Familie wurden im Gebiet der Stadt Hameln an der Weser angesiedelt.

1948 wurde Friedhelm Krämer eingeschult. Während ein ganzes Land sich langsam vom Zweiten Weltkrieg erholte, konnte er beobachten, wie sehr die Lehrer und Erzieher von dieser Zeit mitgenommen waren. „Die Lehrerschaft war geschädigt“, erinnert sich Krämer, „Amputationen und ein Hang zum übermäßigen Alkoholkonsum waren keine Seltenheit“.

Entbehrungsreiche Jahre

Über diese entbehrungsreichen Jahre und sein Aufwachsen berichtet Krämer am Donnerstag im Café des Professorenhauses. Es wird bei Kaffee/Tee und Kuchen wieder geplaudert und sicher auch Neues gelernt. Auch eigene Erinnerungsstücke, Texte und Fotos können mitgebracht werden.

Das Erzählcafé bietet mit wechselnden Themenschwerpunkten ein Forum, um Lebenserfahrungen und Ereignisse der Vergangenheit zu teilen. Moderiert werden die Veranstaltungen von Myra Schulte (TPZ Lingen). Um vorherige Anmeldung unter Tel.: 0591/916630, direkt im TPZ oder unter service@tpzlingen.de wird gebeten. Kosten: 6,50 Euro pro Person inklusive Kaffee/Tee und ein Stück Kuchen.

Gesucht werden auch Referenten für weitere Termine des Erzählcafés. Wer sich dies vorstellen kann, ist gebeten sich bei Myra Schulte unter 0591-9166316 oder myra.schulte@tpzlingen.de zu melden.