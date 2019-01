Lingen. Die Stadt Lingen ehrt auch 2019 wieder erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften für ihre herausragenden Leistungen im vergangenen Jahr. Einzelpersonen und Sportvereine können bis zum 10. Februar ihre Vorschläge beim Fachbereich Bildung, Jugend und Sport einreichen.

Für eine Auszeichnung im Rahmen des „Sportehrentages“ am 22. März müssen laut einer Mitteilung der Stadt Lingen folgende Kriterien erfüllt werden: Einzelsportler, die in der Stadt Lingen ihren Wohnsitz haben oder die Mitglied eines Lingener Sportvereines sind, werden geehrt, wenn sie Platz 1 bei Meisterschaften auf Landesebene, Platz 1 oder 2 bei Meisterschaften auf norddeutscher Ebene, Platz 1 bis 3 bei Meisterschaften auf Bundesebene, Platz 1 bis 8 bei Europameisterschaften, Platz 1 bis 8 bei Weltmeisterschaften und Olympiaden erreicht oder wenn sie einen deutschen Rekord, Europa- oder Weltrekord aufgestellt haben. Geehrt werden auch die Mannschaftssportlerinnen und -sportler, die in eine Landes- oder Bundesauswahlmannschaft berufen worden sind. Ausgezeichnet werden zudem Mannschaften, die in eine Spielklasse auf Landes- oder Bundesebene aufgestiegen sind oder die sich für Pokal-Hauptrunden auf Bundesebene qualifiziert haben.

Anmeldeformulare nutzen

Sportvereine nutzen für die Anmeldung bitte eines der entsprechenden Formulare, die in den letzten Tagen an alle Vereine verschickt worden sind. Lingener Sportler, die nicht in einem Lingener Sportverein Mitglied sind, aber ebenfalls in 2018 entsprechende Erfolge erzielt haben, werden gebeten, sich direkt beim Fachbereich Bildung, Jugend und Sport der Stadt Lingen unter Tel. 0591/9144-404/420 zu melden und dort die entsprechenden Anmeldeformulare anzufordern. Auch diese Sportlerinnen und Sportler sind zum Sportehrentag eingeladen.