Lingen. Die Kunsthalle Lingen hat sich seit ihrer Gründung vor mehr als 20 Jahren einen Ruf aufgebaut, der weit über die Stadtgrenzen hinaus geht. Dass das so bleibt oder sogar noch ausgebaut wird, ist eines der Ziele von Direktorin Meike Behm, die jetzt im zehnten Jahr diese Einrichtung leitet.

"Wir möchten jungen und/oder international erfolgreichen Künstlern, die schon einmal während einer Dokumenta oder Bienale ausgestellt haben, eine Plattform bieten, ihre Kunst zu zeigen", erklärte Meike Behm in einem Gespräch mit der Redaktion. Dazu gibt es im Jahr 2019 gleich mehrfach Gelegenheit. Den Auftakt macht die Ausstellung mit dem geheimnisvollen Titel "Der Schlangenbeschwörer" der belgischen Künstlerin Nel Aerts. Die Präsentation in Lingen entsteht in enger Kooperation mit dem Westfälischen Kunstverein in Münster. Beide Ausstellungen ergänzen sich formal und inhaltlich und bilden die erste institutionelle Einzelausstellung der Künstlerin in Deutschland. So findet auch die Lingener Eröffnung, entgegen aller Gewohnheit, nicht bereits am Freitag statt (da ist Start in Münster), sondern erst am Samstag, 9. März. Nel Aerts arbeitet in den Bereichen Performance, Malerei und Zeichnung.

Parallel wird im Obergeschoss der Kunsthalle eine Videoarbeit mit Installation der niederländischen Künstlerin Melanie Bonajo präsentiert. In dieselbe Zeit fällt eine weitere Ausstellung von Arbeiten des Lingener Künstlers Harry Kramer. "Es handelt sich um Werke, die bislang noch nicht gezeigt wurden", versichert Direktorin Behm. Die Materialien, die dann im Wasserturm zu sehen sein werden, stammen aus der Zeit, als Kramer als Professor in Kassel tätig war. Sie befinden sich aktuell in verschiedenen privaten Sammlungen.

Gruppenausstellung

Es folgt eine Gruppenausstellung, die eine eindeutig weibliche Handschrift trägt. Vor dem Hintergrund, dass selbst heute noch für Kunst von Frauen auf dem Kunstmarkt weniger Geld geboten wird als für die ihrer männlichen Kollegen und im Hinblick auf die #metoo-Debatte zeigen zehn Frauen vom 1. Juni bis 25. August Werke aus verschiedenen Medien und Herangehensweisen zu diesem vielschichtigen Thema.

Unter dem Titel "Weltanschauungen" wird gleichzeitig eine Ausstellung die Systemtheorie des Soziologen Niklas Luhmann im Obergeschoss der Kunsthalle haptisch erfahrbar machen.

Kunstwege

Ebenfalls werden in diesem Jahr in den Sommermonaten wieder die "Kunstwege" stattfinden. Dabei werden regionale Künstler ihre Arbeiten in Schaufenstern vieler Geschäfte der Innenstadt Lingens einem breiten Publikum vorstellen. Diese Art der Präsentation findet im jährlichen Wechsel mit der Mitgliederausstellung des Kunstvereins statt.

Den Abschluss des Jahres bildet vom 21. September bis 22. Dezember die erste umfangreiche institutionelle Einzelausstellung des Engländers Ian Kiaer in Deutschland. Sie wird in beiden Ausstellungsräumen präsentiert. Vorgestellt werden neben Skulpturen und Installationen auch Videoarbeiten. Ausgangspunkt für die Kunst von Ian Kiaer sind meist utopische Ansätze aus Architektur, Literatur, Philosophie und Kunst.