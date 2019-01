Humorvolle Ausraster hat sich Comedian Kaya Yanar bei seinem Gastspiel in der Emslandarena geleistet. Die Zuschauer hatten ihren Spaß dabei. Foto: Sven Lampe

Lingen. Worüber kann sich der Lingener so richtig aufregen? Über Autofahrer mit niederländischem Kennzeichen und über Leute, die in der Fußgängerzone ohne erkennbaren Grund einfach stehen bleiben. So jedenfalls das nicht repräsentative Ergebnis einer Umfrage des Comedians Kaya Yanar in der Emslandarena in Lingen.