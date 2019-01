Lingen. Beim Darmer Neujahrsempfang ist Edmund Krawczyk von Ortsbürgermeister Werner Hartke für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet worden.

Zuvor hatte er vor über 200 Gästen die Gemeinschaft, Verantwortungsbereitschaft und den starken Zusammenhalt im Lingener Ortsteil Darme herausgestellt, um sich respektvoll dem Bürgerpreisträger 2018, „Ette – das kleine Dorfschulmeisterlein“, zuzuwenden.

Dank für "höchste Auszeichnung"

Tätig sei der Geehrte in der Kirchengemeinde, im Pfarrgemeinderat, habe Familienmessen, die Kinderkommunion und Firmung vorbereitet. Krawczyk kümmere sich um die Geburtstagsbesuche, fahre während der Sommerferien mit ins Zeltlager, war zehn Jahre 1.Vorsitzender der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB), und als langjähriger Fußballer und Jugendmannschafts-Trainer liege ihm der SuS Darme sehr am Herzen. Er blicke auf 45 Jahre Schiedsrichtertätigkeit zurück, nahm seit 1983 im Sportzentrum das Sportabzeichen ab und leite ab 1993 bis heute die Senioren-Gymnastik-Gruppe. 2017 gründete er die Boule Gruppe und erfreute im Schützenverein 25 Jahre als Nikolaus die Mitglieder. 15 Jahre war er Mitglied im Darmer Ortsrat, führte der Bürgermeister weiter aus und dankte herzlichst im Namen der Gemeinde für den nicht „nicht immer einfachen, ehrenamtlichen und zeitintensiven Einsatz.“ Er fühle sich „ausgezeichnet“, denn der Bürgerpreis bedeute für ihn die „höchste Auszeichnung“, dankte Edmund Krawczyk und bedankte sich bei seiner Frau Gisela, „die mir immer den Rücken freihielt.“









"Darmer Themen"

Nach dem plattdeutschen Darmer Heimatlied „Mien Heimatdörp“ von Änne Lüken, der Begrüßung zahlreicher Vereine, Verbände, der Ehrengäste, Vertreter von Politik, Kirche, Schulen, des Kindergartens und Schützenvereins ging Hartke näher auf die „Darmer Themen“ ein. Die Rheiner Straße habe sich durch Neu- und Umbauten „rasant entwickelt“, die Nachfrage nach Baugrundstücken sei „nach wie vor sehr hoch“, an der Kiesbergstraße würden 170 Kindergartenplätze entstehen. Er dankte den Initiatoren Irmgard und Rolf Becker für das Seniorenmittagessen. Planungen für die Ortsmitte seien angelaufen, die Laufbahn im Sportzentrum erhalte eine Kunststoffbahn, Rad- und Fußwege sowie die Friedensschule würden saniert. Hartke bedankte sich bei der Stadt Lingen und dem Landkreis Emsland für die „gute, vertrauensvolle und ergebnisorientierte Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde.“

Grußworte

In ihren Grußworten betonten der Landtagsabgeordnete Christian Fühner (CDU), „wie gut es uns hier in der Region geht“ und appellierte mit Blick auf die Europawahl unter Beifall: „Europa ist Friedenspolitik, und deshalb lohnt es sich für Europa einzutreten.“ Landkreis-Dezernent Marc-André Burgdorf dankte den „engagierten Emsländern, vor allem für ihre vielfältigen Ehrenämter.“ Lingens Zweiter Bürgermeister Stefan Heskamp übermittelte die Grüße vom Oberbürgermeister Dieter Krone und war „fasziniert von eurem Heimatverein, wo Jung und Alt ganz, ganz viel Heimat in sich tragen.“





Modenschau

Er ließ mit seiner stilechten Modenschau für Klein und Groß unter Leitung von Hanni Heskamp die 50er und 60er Jahre mit größtem Unterhaltungswert lebendig werden. Die Heimatmusikanten des Heimatvereins sorgten für die musikalische Umrahmung.