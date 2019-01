Neubau für Stadtteiltreff in Lingen als Anerkennung für Sozialarbeit

Durch einen Neubau ersetzt wird der Stadtteiltreff Stroot in Lingen. Foto: Mike Röser

Lingen. Dass der Stadtteiltreff Stroot in Lingen in den vergangenen Jahren ein Ort war und bis heute ist, an dem sich Kinder und Jugendliche wohl fühlen können, lag weniger am Gebäude als am Engagement der Mitarbeiter. Dass es dort nun einen Neubau geben soll, ist auch Anerkennung ihres Einsatzes.