Spritzige Momente mit dem "Cancan" von Jacques Offenbach bot das Lingener Kammerorchester gemeinsam mit der Tanzgalerie Lorenz beim traditionellen Neujahrskonzert im Theater an der Wilhelmshöhe. Foto: Peter Löning

Lingen. Alles Walzer! Mit einem Strauß von „Melodien aus dem Land der Operette“ lud am vergangenen Sonntag das Lingener Kammerorchester zu seinem Neujahrskonzert in das Lingener Theater an der Wilhelmshöhe. Und - Chapeau! - das Theater war komplett ausverkauft, die Stimmung hervorragend.