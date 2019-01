Lingen. Seit Jahren ist das Gebäude des Stadtteiltreffs Stroot in Lingen abgängig. Nun soll etwas geschehen am offenen Kinder- und Jugendtreff der Stadt: Die Verwaltung plant, das bisherige Domizil im Februar abreißen zu lassen, im August oder September soll dann ein neues Gebäude fertig sein.

Das geht aus einer Vorlage der Stadtverwaltung für die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses hervor. Dieser tagt am kommenden Mittwoch, 23. Januar, um 16 Uhr im Rathaus und soll dem Stadtrat den Beschluss empfehlen, für die Baumaßnahme 631.000 Euro bereit zustellen. Die Stadt hat eigenen Angaben zufolge beim Landkreis Emsland bereits eine Förderung in Höhe von 190.000 Euro sowie einen vorzeitigen Beginn der Maßnahme beantragt.

Politik zu Besuch

Dass bei dem Gebäude an der Ludwigstraße Handlungsbedarf besteht, ist nicht erst seit Besuchen der SPD und der CDU im Juni 2017 bekannt. Die Räume wurden ursprünglich als Asylbewerberheim genutzt und sind mehr als 40 Jahre alt. Eingerichtet worden war der Stadtteiltreff 2002 in dem Gebäude als Übergangslösung, ursprünglich für eine Restlaufzeit von fünf Jahren (also bis 2007). Allerdings habe es sich als "erheblich beständiger" erwiesen, "ist aber nun abgängig", heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Sowohl die Isolierung als auch die Raumaufteilung entsprechen nicht dem, was für eine vernünftige Kinder- und Jugendarbeit notwendig ist.

Mitunter mehr als 70 Kinder und Jugendliche

Und von dieser Arbeit gibt es nicht zu wenig beim Stadtteiltreff Stroot. Der Vorlage für die Ausschussmitglieder zufolge besuchen 30 bis 40 Kinder täglich den offenen Treff. Beim Besuch der SPD-Stadtratsfraktion vor eineinhalb Jahren sprachen die Mitarbeiter des Treffs gar davon, dass mitunter mehr als 70 Kinder und Jugendliche ihre Freizeit dort verbringen. Diese hätten verschiedene kulturelle Hintergründe und seien zwischen sechs und 21 Jahre alt. Der Anteil der Kinder überwiege.

Offener Ganztag und Tafelausgabe

Für den Offenen Treff stehen zwei Gruppenräume zur Verfügung, die Verwaltung bezeichnet dies als "in den Nachmittagsstunden sehr beengt". Neben weiteren Angeboten werden dort im Zuge des offenen Ganztagsangebots der Johannesschule einmal wöchentlich auch 25 Kinder betreut. Darüber hinaus nutzt die Tafel Lingen einen Gruppenraum einmal pro Woche für die Ausgabe von Lebensmitteln.

Planungskosten schon im Haushalt 2017

Sowohl Stadtratsmitglieder der SPD als auch der CDU hatten sich im Sommer 2017 für eine Erneuerung des Stadtteiltreffs ausgesprochen; entsprechende Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro waren schon in den Haushalt 2017 eingestellt worden. Los gehen soll es nun im Februar: Das bisherige Gebäude soll abgerissen werden, das neue im August oder September 2019 fertig sein.

Module eines Flüchtlingsheims

Der Neubau soll eine Fläche von 367 Quadratmetern haben. Genutzt werden dafür sollen 18 Module des ehemaligen Flüchtlingsheims aus dem Lingener Ortsteil Bramsche, die nicht mehr für ihren bisherigen Zweck gebraucht werden. Zudem soll es einen Anbau mit rund 90 Quadratmetern geben. Geplant sind eine Werkstatt, ein "Chillraum", ein Gruppenraum, eine Küche sowie Büros und Lagerflächen. Ein Augenmerk solle auf die Akustik im Gebäude gelegt werden, betont die Verwaltung in ihrer Vorlage.

Ausweichquartier "Falkenheim"

Für die Zeit des Abrisses und des Neubaus ist zudem ein naheliegendes Ausweichquartier für den offenen Kinder- und Jugendtreff gefunden: Das auf dem Nachbargelände stehende "Falkenheim" der Arbeiterwohlfahrt steht laut Verwaltung zur Verfügung.