Auf ein neues Feuerwehrhaus freuen sich die Beförderten und Geehrten der Feuerwehr Holthausen ebenso wie die anwesenden Gäste. Foto: Felix Reis

Lingen. In die Planungen für das neue Feuerwehrhaus in Holthausen am Kreisverkehr kommt wieder Bewegung. Das war eines der beherrschenden Themen bei der Jahresdienstversammlung der Ortsfeuerwehr Holthausen.