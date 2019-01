Zimmerbrand in Lingen verläuft glimpflich CC-Editor öffnen

Vor dem Haus an der Fuchsstraße in Lingen warteten Feuerwehrmänner unter Atemschutz auf ihren Einsatz, brauchten aber nicht mehr einzugreifen, da am Kamin nur eine Holzverkleidung leicht gekokelt hatte und schnell entfernt werden konnte. Foto: Hermann Bojer Vor dem Haus an der Fuchsstraße in Lingen warteten Feuerwehrmänner unter Atemschutz auf ihren Einsatz, brauchten aber nicht mehr einzugreifen, da am Kamin nur eine Holzverkleidung leicht gekokelt hatte und schnell entfernt werden konnte.

Lingen. Glimpflich ist am späten Sonntagabend ein Zimmerbrand in der Fuchsstraße in Lingen ausgegangen. Eine Holzbalkenverkleidung hatte gekokelt.