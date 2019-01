Lingen. Etwa 12 Anti-Atomkraft-Aktivisten blockieren in den frühen Morgenstunden die Zufahrt zur Brennelementefabrik ANF in Lingen.

Mit Tonnen und hohen dreibeinigen Metallgestellen haben sich die Aktivisten der Gruppe Contratom seit etwa 5.30 Uhr vor einer Schranke der Fabrik postiert und die Zufahrtstraße gesperrt. Einige von ihnen haben sich an den Gestellen hochgehangelt, andere sitzen auf der Straße. Ihre Forderung: Die Stilllegung der Fabrik. Anlass ist der 40. Jahrestag der Inbetriebnahme von ANF.

Die Informationspolitik der ANF und der Stadt Lingen habe beim Brand der Fabrik im Dezember gezeigt, wie wenig man sich im Fall von Unfällen, aber auch im ganz normalen Alltag auf Konzerne und Staat verlassen könne, heißt es in einer Erklärung. Der Staat, in diesem Fall die Stadt Lingen, schütze die Atomkonzerne.





Die Polizei ist mit gut einem Dutzend Einsatzkräften vor Ort und hat die Aktivisten mehrfach aufgefordert, die Sperrung abzubauen und den Platz zu verlassen. Die Beamten sprechen von einer unangemeldeten Spontandemo und bezeichnet sie als Nötigung.

Inzwischen beginnt die Polizei auch mit ersten Räumungsarbeiten am Boden: Eine brennende Tonne musste mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle gebracht werden, Transparente werden entfernt und Personalien aufgenommen. An die Aktivisten auf den Metallgestellen in drei bis vier Metern Höhe kommen die Einsatzkräfte allerdings derzeit nicht heran.

Unterdessen treffen auch immer mehr Mitarbeiter der Fabrik vor Ort ein, die die Aktivisten allerdings ungehindert die Blockade passieren lassen.

Bereits am Samstag demonstrierten rund 180 Menschen gegen Atomkraft und den sofortigen Ausstieg am Lingener Bahnhof.

Weitere Informationen folgen, wir aktualisieren den Beitrag laufend.