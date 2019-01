Lingen. Mit dem Engagement-Preis 2019 für Senioren hat die Seniorenvertretung in der Stadt Lingen jetzt beim Neujahrsempfang im Waldhotel Neerschulte Emma Dust und Martha Schwegmann ausgezeichnet. Damit ist der jahrzehntelange Einsatz der beiden Frauen für die Senioren- und insbesondere auch für die Frauenarbeit in einem würdigen Rahmen anerkannt worden.

In der Laudatio haben Vorstandsmitglied Ursula Ramelow ebenso wie Vorsitzende Ingrid Hermes auf die beispielhafte Arbeit der beiden Frauen hingewiesen. Dieses sei heute nicht mehr selbstverständlich; es werde immer schwieriger, geeignete Persönlichkeiten für Führungsaufgaben zu gewinnen.



Zum Auftakt des Neujahrsempfanges konnten die Gäste selbstgemachte Neujahrshörnchen mit Sahne genießen. Dieser Brauch kam gut an, denn schon vor vielen Jahren war es üblich, zum Jahreswechsel Gäste mit dem leckeren Gebäck zu verwöhnen.

In die gesellschaftliche Entwicklung einmischen

Im Mittelpunkt des Festprogramms stand der Rückblick auf das Jahr 2018 sowie ein Ausblick auf geplante Aktivitäten in 2019. Ingrid Hermes ließ die wesentlichen Ereignisse Revue passieren. Die Seniorenvertretung Lingen wolle sich auch weiterhin in die gesellschaftliche Entwicklung in der Stadt einmischen und eigene Ideen einbringen. Eine wichtige Neuerung sei die eigene homemage, die inzwischen sehr gut genutzt werde. Im vorigen Jahr hätten sich bereits mehr als 2000 Interessierte dort informiert. Es werde über interessante Vorträge ebenso wie über aktuelle politische Entwicklungen in Lingen berichtet.

"Es geht uns relativ gut"

In dem Zusammenhang begrüßte Ingrid Hermes Lingens Ersten Bürgermeister Heinz Tellmann, der die Grüße von Rat und Verwaltung überbrachte. Tellmann informierte die Senioren über aktuelle Entwicklungen in Politik, Wirtschaft, Schulen und Kultur. Die Entwicklung sei in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens sehr beeindruckend, machte Tellmann an konkreten Zahlen deutlich. „Wir können feststellen, dass es uns in Lingen relativ gut geht“, meinte der Kommunalpolitiker, auch wenn man in einigen Bereichen sicherlich noch Verbesserungen erreichen könne.

Anlaufstelle an der Emdender Straße

Die Information der älteren Mitbürger hat sich auch die Zeitung „Drehscheibe“ auf die Fahnen geschrieben. Sie erscheint viermal jährlich und bietet den Lesern ein breites Spektrum an Neuigkeiten. Gerne würden dort auch Beiträge von Leserinnen und Lesern veröffentlicht. Als Anlaufstelle biete sich die neue Geschäftsstelle der Seniorenvertretung in der Emdener Straße an. Wer Wünsche, Ideen, Sorgen oder Nöte habe, könne sich dort gerne melden, hieß es.

Probleme in der Pflege

Auf eine neue Satzung ging Johannes Ripperda ein. Das Konzept sehe eine Vereinssatzung vor. Diese werde zurzeit erarbeitet. Über die aktuelle Pflegesituation informierte Edeltraud Sänger. Das Thema bewege immer mehr Menschen. Neben den Senioren seien insbesondere auch die pflegenden Angehörigen angesprochen. Es sei beeindruckend, wie viel Pflegebedürftige in privaten Wohnungen sowie in Pflegeheimen betreut werden, ging Edeltraud Sänge auf entsprechende Statistiken ein.