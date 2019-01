Lingen. Der Beschluss zur Anlage eines Radfahrerschutzstreifens an der Nordhorner Straße in Lingen-Schepsdorf steht. Im Frühjahr 2019 sollen die Arbeiten beginnen. Eigentlich. Denn jetzt wurden die Pläne im gemeinsam tagenden Verkehrs- sowie Bau- und Planungsauschuss nochmals kontrovers diskutiert.

"Die Nordhorner Straße wird von der Einmündung der Nordlohner Straße bis zur Einmündung Kiefernstraße/Kohspiek umgestaltet. Der Umbau sieht insbesondere die Umgestaltung der Mehrzweckstreifen zu Schutzstreifen für die Radfahrer sowie zu baulich abgesetzten Parkflächen vor. Die Maßnahme ist bereits beschlossen [Sitzung vom Planungs- und Bau- sowie des Verkehrsausschusses vom 15. August 2018] und wird im Winter/Frühjahr 2019 umgesetzt." Diese Information aus der städtischen Vorlage erläuterte Lingens Stadtbaurat Lothar Schreinemacher in der aktuellen Sitzung wiederum der Mitglieder der beiden betroffenen Ratsausschüsse.





Doch wie schon in der Sitzung des Verkehrsausschusses Mitte Dezember 2018 entspann sich zu diesem Tagesordnungspunkt auch jetzt wieder eine längere und kontroverse Diskussion. "Der dort für Radfahrer vorhandene Bereich heißt derzeit Mehrzweckstreifen und ist knapp 3 Meter breit, daraus soll jetzt ein gut ein Meter breiter Fahrradschutzstreifen [ plus Sicherheitspuffer; Anm.d.Red.] vergleichbar mit dem an der Rheiner Straße werden. Für Autofahrer sollen aber Linksabbiegerspuren entstehen. Das ist für mich keine Politik für Radfahrer. Dort wird das Auto priorisiert, die Fahrradfreundlichkeit dient lediglich als Etikett", kritisierte der Ratsherr der Bürgernahen (BN) Robert Koop. Er würde seine Kinder auf diesen Streifen nicht fahren lassen.

Bürgernahe lehnen Schutzstreifen ab

Gegen die Anlage eines Schutzstreifens und für "einen ordentlichen Radweg und eventuell einem schmaleren Hochbord" sprach sich auch sein Fraktionskollege und Vorsitzende des Verkehrsausschusses Marc Riße aus. Bei einer solchen Lösung rede man aber "praktisch über eine komplett neue Straße" entgegnete der Stadtbaurat: "Dann bauen wir neue Gehwege und brauchen eine ganz neue Entwässerung. Das ist ein ganz anderer Ansatz und so auch nicht beschlossen worden, dann reden wir auch über ganz andere Kosten."

Rheiner Straße ein Unfallschwerpunkt?

"Erhebliche Verbesserungen" für Schepsdorf sah hingegen CDU-Ratsherr Georg Lohmann durch die Anlage eines Schutzstreifens: "Das ist das Optimum, wenn man auch die Kosten bedenkt." Lohmanns Fraktionskollege Uwe Hilling wies zudem darauf hin, dass die zwischen dem Waldhotel und dem ehemaligen Imbissbetrieb geplante Baumaßnahme mit den Schutzstreifen mit Anliegern und dem Schepsdorfer Ortsrat auch abgestimmt worden sei: "Einen solchen Schutzstreifen gibt es ja schon seit längerem an der Rheiner Straße. Ist dies denn ein Unfallschwerpunkt?"

ADFC: Radfahrer müssen sich sicher fühlen

Theresia Debeerst vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub als sachkundiges Mitglied des Verkehrsausschusses wies daraus hin, dass an der Nordhorner Straße bei der Anlage der Schutzstreifen auch an einen ausreichenden Puffer wie am Willy-Brandt-Ring gedacht werden müsse: "Die Radfahrer müssen sich dort sicher fühlen."

Als sogenannte Mitteilungsvorlage musste über diesen Punkt nicht nochmals abgestimmt werden, ungeteilte Zustimmung wäre auch kaum erreicht worden. So forderte BN-Ratsherr Koop abschließend, dass sich die Mitglieder beider Ausschüsse die Situation noch einmal vor Ort ansehen sollten.