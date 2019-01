Lingen. „Die Geschichte kenne ich“, ruft aufgeregt ein kleines Mädchen im Publikum, als Alice auf dem im Innenraum der Emslandarena errichteten Eisparkett in ihr Wunderland eintaucht. Doch ist dies nur eines von vier Märchen, die der Russian Circus on Ice in gut zweieinhalb Stunden mit jeder Menge Artistik, mitreißenden Rhythmen, aber auch einer gehörigen Prise Romantik erzählt.

Das Mädchen starrt gebannt, mit staunenden Augen und vor Aufregung zitternd, wie Alice und ihr weißes Kaninchen in ein riesiges Schachbrett eintauchen; wie der Künstler, der sein Brot mit dem Malen von Porträts verdient, sich in die Zirkusprinzessin verliebt, mit der er gemeinsam in die Manege eintaucht; oder wie zuvor das Mädchen Maria von ihrem Onkel Drosselmeyer einen Nussknacker geschenkt bekommt, der mit ihr im Traum den Mäusekönig besiegt und danach zum Prinzen wird. Das alles ist Fiktion, eben Märchen, oder doch Wahrheit?





Realität ist es ganz sicher, dass die Veranstalter mit den russischen Eistänzern ein großes Los gezogen haben. Da steht bis auf eine Ausnahme – wunderbare Pirouetten und Sprünge des Künstler-Darstellers – zwar weniger der Eislauf als solches im Vordergrund, sondern eher die Akrobatik. Zirkus eben! Aber diese ist von einer Güte, welche man vom Vielvölkerstaat Russland freilich kennt, jedoch so dennoch kaum erwartet. Atemberaubende Kunststücke am Seil in luftiger Höhe, Einrad-Stunts auf glattem Eis, fetzige Tanzeinlagen und allerbeste Clownerie à la Oleg Popow.





Letztere beeindruckt mit gekonntem Musizieren auf ausgefallenen Instrumenten, wie der singenden Säge oder einem Flaschenklavier. Sogar Aram Chatschaturjans berühmter Säbeltanz wird virtuos interpretiert. Und dann schafft es einer der Clownsdarsteller doch tatsächlich die prall gefüllte Halle zu einem ausgedehnten Rhythmuswettbewerb zu animieren, indem er den Zuhörern zunächst einfache, dann doch etwas mehr Aufmerksamkeit erfordernde Mitklatschübungen abverlangt. Nicht nur er weiß, dass seine neuen „Schüler“ im Grunde nur verlieren können, überspielt es aber mit unwiderstehlichem Charme, und ist am Ende dann erwartungsgemäß von der „fehlerlosen“ Fertigkeit des Lingener Publikums fasziniert.





Die künstlerische Leitung um Julia Plashchinskaja und Alexander Plashchinskiy setzt sich mit viel Liebe zum Detail, ausgefallenen und farbenprächtigen Kostümen, sowie clever eingesetzten Lichtshows selbst ein Denkmal. Über die Musikauswahl lässt sich streiten, doch tut dies nichts zur Sache, da sämtliche Protagonisten ein Feuerwerk auf dem Eis entzünden, dass selbst dem größten Skeptiker das Herz öffnet. Auch, weil neben nervenzerreißender Geschicklichkeit und viel Witz, winterliche Verträumtheit und Schwärmerei nicht zu kurz kommen.





Einmal eingetaucht in diese glitzernde Traumwelt fällt es den Zuschauern am Ende merklich schwer, wieder in die Alltagsrealität zu kommen. Lieber verbleiben sie – nicht selten mit geröteten Wangen und feuchten Augen – noch einen Moment in der wunderbaren Märchenwelt auf dem Eise, ehe großer Jubel für eine Eistanzshow anbricht, die nicht nur dem anfangs erwähnten kleinen Mädchen im Saal noch lange in Erinnerung bleiben wird.