Lingen. Mamma Mia! Wieder eine grandiose Musical Night in Concert, das die exzellenten Protagonisten als schillerndes Feuerwerk temporeich im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen drei Stunden entfachten. Das begeisterte Publikum feierte das Showereignis mit stehenden Ovationen.

Diesen Musical-Hit-Mix lieben die Besucher. Eine perfekt inszenierte Choreografie, erfolgreiche und beliebte Lieder, Evergreens und neue Melodien, begleitet von der spielfreudigen Axel Törber Band. Eine mitreißende Dramaturgie, ein erstklassiges Zusammenspiel zwischen den sechs Musikern und dem fünfköpfigem Gesangsensemble mit sehr hohem Unterhaltungswert. Alles live! Ein unvergessliches Erlebnis voller Emotionen, Dramatik, humorvollen Sequenzen mit beeindruckender Musik und eindrucksvollen, meisterlichen Stimmen.





Von der ersten bis zur letzten Minute zog die Musical Night die Zuschauer, leider viel zu wenige, in ihren Bann. Brillant beginnend Alexandra Gentzen im roten Abendkleid mit „Everything – The Lovers Theme“ aus der Broadway-Show von Cirque du Soleil (2016). Ob als Solistin, im Duett oder mit der Company: Die Bielefelderin ist einfach be- und verzaubernd in jeder Rolle, in jedem Kostüm und Outfit: sei es in „America“ aus der „West Side Story“, „Hair“ oder im ABBA „Mamma Mia- Medley“. Ob stimmgewaltig oder sanftere Töne, brav oder locker, heiter oder gefühlsbetont: Frenetischen Applaus erhielten sie immer und alle, besonders nach den bewegenden Liedern „Der ewige Kreis“ aus „König der Löwen“ und „Das Phantom der Oper“. Großartig wieder der Londoner Simon Tunkin. Gänsehaut pur.





Axel Törber, brillanter Schlagzeuger, führte als charmanter Moderator durchs Programm, eröffnet im zweiten, rasanteren Teil mit „I will follow him“ aus „Sister Act“. Blitzschneller Kostümwechsel, lebendig werden die 70er-Jahre. In grell-bunter Ganzzkörper-Kleidung, kniehohen Plateau-Stiefeln und Schlaghosen heizt die Company mit „Dancing Queen“, „Waterloo“ oder „SOS“ und weiteren ABBA-Hits so richtig ein. Rocky steigt in den Ring, setzt mit „Eye of the Tiger“ ein Boxer-Denkmal, und Udo Lindenberg weiß: „Hinterm Horizont geht’s weiter“. Lach- und Beifallstürme für Deimos Virgillito, auch für „She’s like the Wind“ aus „Dirty Dancing“. Drei von mehreren Paraderollen für den Italiener, der Lach- und Beifallstürme erhält.





Ebenso Höchstleistungen von Nicole Bolley und Tracy Plester in „Cabaret“ oder „Omar Sharif“. Sie alle brachten mit „Let the Sunshine in“ Sonne in die Musical Night. Der krönende Abschluss mit einem Queen-Medley wie „We will rock you“ oder „We are the Champions“ ließ niemanden mehr ruhig sitzen. Stehende Ovationen, Jubel, Zugabe-Rufe! In weißen Bademänteln die musikalische Hommage an Udo Jürgens. Es endet ein großartiger Abend mit einem hervorragendem Unterhaltungswert.

Am 24. Januar 2020 brennt die Musical Night wieder ein brillantes Feuerwerk ab.