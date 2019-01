Lingen. Mit insgesamt 900.000 Euro fördert das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) im Jahr 2019 Ausstellungen und Vermittlungsprogramme von 23 niedersächsischen Kunstvereinen. Davon erhält die Kunsthalle Lingen 36.000 Euro.

"Gefördert werden Ausstellungsprogramme, die eine hohe Qualität haben und eine qualifizierte Vermittlung beinhalten. Zu den Förderkriterien gehören insbesondere die Präsentation zeitgenössischer Künstler, die überregionale Bedeutung des Programms, innovative Vermittlungsformate und die Förderung von Nachwuchskünstlern", heißt es dazu seitens des MWK.

"Wir sind sehr dankbar dafür", freute sich Meike Behm, Leiterin der Lingener Kunsthalle, über die Zusage aus Hannover. Das sei schließlich nicht selbstverständlich. "Ohne diese Hilfe könnten wir das Programm auf diesem hohen Niveau nicht durchführen", ergänzte sie. Der größte Teil der Förderung werde für die Ausstellungen verwandt. Doch auch der Bereich der Kunstvermittlung spiele eine wichtige Rolle. So gebe es Angebote für Kinder in den Ferien und auch an verschiedenen Samstagen.

Samstagsmaler am 26. Januar

Die nächste Aktion aus dieser Reihe findet am Samstag, 26. Januar, von 14 bis 16 Uhr für Kinder von sechs bis zwölf Jahren statt. Spielerisch nähern sie sich den Skulpturen und Installationen Lisa Seebachs und schauen einen künstlerischen Spielfilm namens „The Animals“ (Kerstin Cmelka) ehe sie selbst zu Kunsthandwerkern und Malern werden.

Eine Kunstpädagogin gibt eine altersgerechte Führung und animiert die Kinder, im Anschluss ihr Erlebtes in eigenen Werken zu verarbeiten. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Kosten liegen bei fünf Euro inklusive Material, bei Bedarf ist die Teilnahme kostenlos. Anmeldung online unter www.kunsthallelingen.de oder telefonisch unter 05 91/5 99 95.