Lingen. Das Emsländische Landvolk hat parallel zur "Grünen Woche" in Berlin den Dialog mit den Endverbrauchern in Lingen gesucht.

Was wäre ohne Landwirtschaft? Ohne Landwirtschaft bliebe zum Beispiel der Frühstückstisch leer, wie eine Magnettafel des Emsländischen Landvolks demonstriert. Wie bereits 2018 haben anlässlich der „Grünen Woche“ Landwirte aus dem südlichen Emsland einen Traktor auf den Lingener Marktplatz gefahren und ausgestattet mit Infomaterial den Dialog mit Passanten gesucht. „Es gehen immer wieder Themen durch die Medien, die negativ auf uns zurückfallen, wie im Moment Ammoniak oder die Feinstaubbelastung. Dass man mehr machen kann, steht außer Frage, aber muss es immer so platt und undifferenziert sein?“, begründet Matthias Everinghoff, Landwirt aus Schapen, sein Engagement. „Im Alltag haben wir zu wenig Gelegenheit für den Dialog mit dem Endverbraucher. Wir wollen den Drive von der „Grünen Woche“ aufnehmen. Deshalb gehen wir in die Stadt, um uns die Meinungen der Menschen abzuholen“, ergänzt er.



Wir produzieren täglich Lebensmittel

So wie Everinghoff sehen es auch seine Mitstreiter. Hermann Hermeling ist Landwirt aus Salzbergen. Er ist Vorsitzender des landwirtschaftlichen Kreisvereins Lingen. Vor Ort am Samstag in Lingen wie seit Sonntag auch in Berlin ist Milchbauer David Fübbeker aus Freren. „Wir produzieren täglich Lebensmittel, haben aber recht wenig Kontakt zum Verbraucher“, weshalb sich Fübbeker bei der Initiative „Dialog Milch“ einsetzt.

Landwirte als Buhmänner?

Die Präsenz der Bauern kommt gut an bei den Passanten. Eine Besucherin aus dem Sauerland füllt eine der frankierten, kostenlosen Grußpostkarten aus, die die Botschaft „ein Landwirt ernährt 155 Menschen pro Jahr“ in die Welt tragen sollen. „Nun sind die Landwirte auch noch für die Feinstaubbelastung verantwortlich. Ich habe den Eindruck, dass die Landwirte die Buhmänner für alles sind“, ärgert sich die Sauerländerin.

Austausch und Reflexion

Studentin Tanina Scharnow und ihr Freund bleiben beim Stand des Landvolks stehen. „Wie verhält es sich mit den Biolebensmitteln, die demnächst bei Lidl erhältlich sein werden? Ist die Qualität dieselbe wie im Bioladen?“, möchte sie wissen. „Da Bioland hinter den Produkten steht, kann ich die Frage mit „ja“ beantworten“, bestätigt Antonius Westerbecke aus Lengerich. „Wir konventionellen Landwirte produzieren im Prinzip dieselben Lebensmittel. Ja, wir düngen und spritzen, dies aber so wenig wie möglich“, betont der Lengericher. Problematisch sieht er die industrielle Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte: Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, ja sogar Chlor würden den Lebensmitteln zugefügt. Ins Gespräch klinkt sich Passant Uwe Wente ein: „Ich find’s super, dass ihr auf euch aufmerksam macht. Gesunde Ernährung ist mir sehr wichtig. Allerdings ist Ernährung auch immer eine Frage der wirtschaftlichen Situation jedes einzelnen“, gibt der Lingener zu bedenken. "Durch diese Aktion kann ich einmal reflektieren, wo ich selber ansetzen kann als Konsumentin, aber auch, wo meine Grenzen sind und wo Politik unterstützen muss“, begrüßt Studentin Scharnow die Präsenz der Landwirte.

Bezug zur Landwirtschaft ist noch da

Präsenz zeigten auch die Schüler der Berufsbildenden Schulen Lingen Fachbereich Agrar und Soziales. „ Ich muss feststellen, wie sehr der Berufsstand am Pranger steht“, schildert Daniel Bruns aus Hopsten. Dies kann sein Mitschüler Philipp Holle aus Messingen bestätigen: „Es wird immer schwerer, dagegen zu argumentieren.“ Deshalb sieht Bruns die kleine Verkaufshütte, die im Garten seines Ausbildungsbetriebs steht und in der landwirtschaftliche Produkte feilgeboten werden, als eine Art Fenster in die Landwirtschaft.

Redet mit uns satt über uns

Neben den Grußpostkarten konnten die Besucher Rezepte, Kühlschrankmagneten, Malbücher und jede Menge Gesprächsstoff mitnehmen, alles unter dem Motto „redet mit uns statt über uns“.