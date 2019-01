Lingen. Unter dem Motto "Atomkraft? Nein Danke" haben am Samstagmittag rund 180 Menschen gegen Atomkraft und den sofortigen Ausstieg am Lingener Bahnhof demonstriert. Friedlich blieb es dabei nicht durchgehend.

Die Teilnehmerzahl nannte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim. "Brennstäbe töten", "Atommüll vermeiden, bevor er entsteht" und andere Botschaften für den frühzeitigen Atomausstieg, verdeutlichten das Anliegen der Demonstranten. Veranstalter waren der Elternverein Restrisiko Emsland, das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen und der Arbeitskreis Umwelt (AKU) Schüttorf. Unterstützt wurden sie von weiteren Initiativen und Verbänden.

Kletteraktion am Rathaus

Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte der Einsatzleiter der Polizei, Holger Grosser, dass es im Zuge der Demonstration auch zu Vorfällen kam, die Strafverfahren nach sich ziehen werden. Er bestätigte, dass zwei 29-jährige Frauen aus Münster und Moers, die der Polizei aus der Anti-Atomkraft-Szene bekannt sind, auf das Glasvordach der Rathaus-Eingangs geklettert waren. Dabei hatten ihnen andere Demonstranten per "Räuberleiter" geholfen. Die Frauen wollten den Angaben zufolge Plakate dort aufhängen.

Hausfriedensbruch

Bei dieser Kletteraktion sei es zu leichten Beschädigungen gekommen; zudem stelle dies einen Hausfriedensbruch dar, so Grosser. Die Stadt Lingen als Eigentümer des Gebäudes habe auch Antrag auf Strafverfolgung gestellt.

Viele Auswärtige

Weitere Strafverfahren werde es wegen der Nichtangabe von Personalien und Widerstand gegen Polizeibeamte geben. Denn die beiden 29-Jährigen hätten sich geweigert, ihre Personalien anzugeben, und sich zudem "unkooperativ" gezeigt, so Grosser. Darüber hinaus hätten weitere Demonstranten die Polizeiarbeit gestört. Unter ihnen waren viele Auswärtige, viele von diesen waren der Polizei ebenfalls aus der Anti-Atomkraft-Szene bekannt.

Protestaktionen häufen sich

Die Proteste gegen Atomkraft in Lingen häufen sich. Aktueller Anlass ist dafür unter anderem der Brand in der Brennelementefabrik ANF in Lingen Anfang Dezember vergangenen Jahres. Umweltverbände fordern bereits seit Längerem die Schließung der nuklearen Fertigungsanlage, die in der Nachbarschaft des Kernkraftwerks Emsland (KKE) liegt.



In einem Schreiben der Protestbewegung heißt es: "Nicht nur die Brennelementefabrik birgt in Lingen Gefahren. Uns bedrohen die Reste des ersten AKW, das noch immer laufende AKW Lingen 2 sowie das Castor-Atommülllager beim AKW Lingen 2."

Die Stilllegung des KKE ist derzeit weiterhin für Ende 2022 vorgesehen.