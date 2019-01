Lingen. Über die großen Schwierigkeiten, nach Auschwitz von Gott zu sprechen, hat der Theologe Michael Strodt in der Jüdischen Schule in Lingen referiert.

„Wir Christen können von Gott nach Auschwitz nicht reden, ohne Gefahr zu laufen, erneut die jüdischen Opfer zu verraten. Aber wir können vom Gott der Juden auch nicht schwiegen, ohne dadurch letztlich der paranoiden Absicht Hitlers entgegenzukommen, das Gottesgedächtnis Israels für immer ausgelöscht zu haben“, so erläuterte Michael Strodt laut Pressemitteilung des Forums Juden-Christen die Schwierigkeit, nach Auschwitz überhaupt noch von Gott zu sprechen.

"Aus theologischen Sätzen können politische Wirkungen entstehen"

Der aus Lingen stammende Theologe, Pax Christi-Präses und theologische und pädagogische Begleiter im Kloster an der Gedenkstätte in Esterwegen kritisierte in diesem Zusammenhang den jüngsten Text des emeritierten Papstes zum Verhältnis von Christen und Juden, der für Strodt vor allem eines deutlich gemacht habe, dass wir Christen nach Auschwitz jeden Grund zur auftrumpfenden und komparativen Attitüde verloren haben. „Denn jede Theologie muss mit bedenken, dass aus theologischen Sätzen politische Wirkungen entstehen können und entstanden sind. Sie muss dabei auch über ihren eigenen Antijudaismus nachdenken, muss also insofern auch immer politische Theologie sein – was Joseph Ratzinger schon immer kategorisch abgelehnt habe“, so Michael Strodt.

"Christentum politisch nicht unschuldig"

Für den Referenten ist klar, dass das Christentum politisch nicht unschuldig sei. Es sei schon deshalb nicht unschuldig, weil es in Begriffen ausgearbeitet worden sei, die das Judentum weitgehend ausgeklammerte habe. Und so stellte Strodt die Frage: „Stand nicht vor der Selektion in Auschwitz die christliche Ausklammerung und Aussonderung? Ist das christliche Credo nicht in einer derartigen Absolutheit formuliert worden, dass für Juden und ihre weitergehende Erwartung überhaupt kein Platz mehr blieb?“ Die amerikanische Theologin Rosemary Radford-Ruether habe deswegen schon in den 1970ger Jahren das scharfe Wort vom Antijudaismus als der „linken Hand der Christologie“ gesprochen. Und Strodt findet dieses Wort bedenkenswert noch heute, auch wenn es Gründe gebe auch Kritik an dieser Position zu üben.

Abstand zwischen Gott und der Welt

Nach der Darstellung des Theologen wollte die Christologie ursprünglich nichts anderes, als den Gott Israels verdeutlichen, ihn nicht zu widerrufen, sondern zu erläutern. Sie wollte besonders ein Moment des jüdischen Gottes verdeutlichen, seine Nähe zu den Kleinen, seine Tendenz nach unten. Aber das Christentum habe in seiner Ausarbeitung der Christologie vielleicht einen entscheidenden Fehler gemacht, indem es vergaß, was dem Judentum stets heilig war, nämlich darauf zu achten, dass die "Zehn-Hand-breit" zwischen Gott und der Welt, zwischen Gott und den Menschen gewahrt werden, stellt Strodt kritisch fest.

Im Christentum wurde die griechische Denkform dominant

Im Christentum sei eine andere Denkform, die griechische, dominant geworden, die in Wesensbegriffen denke, und so nicht mehr vermittelt konnte, worauf es dem Judentum immer ankam. Deshalb spreche das Judentum von „Einwohnung“ Gottes, niemals von „Menschwerdung“ Gottes.