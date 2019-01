Lingen. Die hiesige SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder lädt am Dienstag, 5. Februar, um 15.30 Uhr in den Gasthof Klaas zu einem öffentlichen Fachgespräch mit dem Gesundheitsexperten Professor Dr. Karl Lauterbach ein.

Einer Pressemitteilung zufolge sollen in der Veranstaltung Fragen zur gesundheitlichen und medizinischen Versorgung in den Regionen erörtert werden. Auch in Niedersachsen stünden große Herausforderungen bevor, über die De Ridder mit Lauterbach ins Gespräch kommen möchte. Lauterbach ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und dort zuständig für die Themen „Medizin und Gesundheit“. Er ist Professor der Medizin an der Universität Köln und in Harvard. Zu seinen Spezialgebieten gehören die Gesundheitspolitik und das Medizinmanagement.

Schon jetzt sind 400 Ärztestellen unbesetzt

De Ridder: "Auch wenn wir heute bei der medizinischen Betreuung noch gut ausgestattet sind, so müssen wir uns rasch Gedanken machen für die haus- und fachärztliche Versorgung von morgen: In Niedersachsen sind heute bereits rund 400 Ärztestellen unbesetzt – von den etwa 5000 Ärztinnen und Ärzten sind dabei rund zwei Drittel über fünfzig Jahre alt." Damit werden nach Angaben der Sozialdemokratin in den kommenden Jahren voraussichtlich rund 1000 Stellen in diesem Bereich fehlen.

Interessierte werden gebeten, sich für die Teilnahme unter unter daniela.deridder.ma04@bundestag.de oder unter Tel. 0160/715 531 6 im Büro von De Ridder anzumelden.