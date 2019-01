Lingen. Das Gewerbegebiet an der Bundesstraße 213 im Lingener Ortsteil Clusorth-Bramhar soll um 2,24 Hektar vergrößert werden. Dafür notwendige Beschlüsse wurden jetzt im Planungs- und Bauausschuss gefasst. Unter anderem möchte das 1953 gegründete Unternehmen Bojer Fenster dort erweitern.

"Das Unternehmen möchte an diesem Standort erweitern und auch die Zufahrt verbessern. Bislang muss man direkt von der Bundesstraße auf das Firmengelände fahren", erläuterte Lingens Stadtbaurat Lothar Schreinemacher das Vorhaben. In gemeinsamen Gesprächen habe man den bisherigen Grundstückseigentümer von den Planungen überzeugen können.

Marc Riße: Weitere Zersiedelung

Nicht überzeugt von dem Vorhaben ist hingegen Marc Riße von den Bürgernahen: "Ich werde gegen den Beschlussvorschlag stimmen. Wir brauchen an dieser Stelle kein größeres Gewerbegebiet. Dies führt lediglich zu einer weiteren Zersiedelung."

Ihm widersprach umgehend der CDU-Fraktionsvorsitzende Uwe Hilling: "Hier ist ein Betrieb, der erweitern möchte. Das ist eine richtige und gute Entscheidung." Dem schloss sich der stellvertretende Ausschussvorsitzende Stefan Wittler von der SPD an: "Die Aussage von Marc Riße ist rundweg falsch. Wir haben hier einen alt eingesessenen Lingener Handwerksbetrieb, der an seinem langjährigen Standort erweitern möchte. Wir unterstützen das ausdrücklich und werden dem Beschlussvorschlag daher zustimmen."

Bojer seit 80er-Jahren in Clusorth

Der Handwerksbetrieb Bojer ist 1953 in Osterbrock gegründet worden. Die derzeit rund 70 Mitarbeiter produzieren Türen und Fenster – aktuell in Lingen-Laxten aus Kunststoff und seit den 1980er Jahren aus Holz- beziehungsweise Holz und Aluminium in Clusorth-Bramhar.

Mit einer Gegenstimme von Riße und einer Enthaltung des Grünen-Ratsherrn Thomas Kühle stimmte der Ausschuss schließlich für den von der Verwaltung vorgelegten Beschlussvorschlag.