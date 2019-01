Lingen. Sämtliche Feiertage wurden überstanden; endlich erwacht der „Radioactive Slam“ aus dem Winterschlaf. Am Donnerstag, 24. Januar, laden das Team vom Alten Schlachthof und Moderator Jens Kotalla zur 24. Ausgabe des beliebten Wettstreits ein. Es ist der Auftakt ins fünfte Jahr der Veranstaltungsreihe.

23 Radioactive Slams und die achte Landesmeisterschaft für Niedersachsen und Bremen. Das ist die Bilanz aus vier Jahren Poetry Slam in Lingen. Doch damit nicht genug, denn auch im neuen Kalenderjahr gibt es eine Fülle an Veranstaltungen für Slam-Fans – und solche, die es noch werden wollen. Neben dem regulären Poetry Slam wird es wieder ein Open Air Special im Koschinski geben. Auch der Song Slam wird dort natürlich in gewohnter Regelmäßigkeit weiter stattfinden. „Doch darüber hinaus sind noch so einige Sachen geplant. Mehr gibt es dazu jedoch erst, wenn es wirklich spruchreif ist“, verrät Kotalla.

Alte und neue Gesichter

Los geht es mit dem 24. RadioactiveSlam am 24. Januar im Alten Schlachthof. Alte und neue Gesichter der Szene haben bereits ihr Kommen angekündigt. Achim Leufker aus Rheine ist vielen ein Begriff. Mit seinen humoristischen Texten über den Alltag mit seiner pubertierenden Tochter hat er schon Tausende zum Lachen gebracht. Auch Niko Sioulis (Bielefeld), Michael Schumacher (Xanten) und Johnny (Mettingen) begeisterten in den letzten Jahren schon das eine oder andere Mal die Lingener. Premiere hingehen feiert Milena Stein. Die Lingenerin hatte im letzten Jahr an einem Schreibworkshop in ihrer Schule teilgenommen und wagt jetzt den Schritt auf die große Bühne.

Die Punktbesten im Finale

Wer am Ende gewinnt, das entscheidet das Publikum. Mit Punktetafeln von 1 bis 10 werden die Performances im direkten Anschluss bewertet. Die Punktbesten ziehen ins Finale ein und liefern sich eine weitere Runde voller Spannung, Spaß und Unterhaltung. Nur einer kann gewinnen und den 24. Goldenen Brennstab dann sein Eigen nennen.



Einlass ist bereits um 19 Uhr; Beginn: 20 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, für Schüler und Studierende 6 Euro. Weitere Infos unter www.facebook.com/radioactiveslam und www.alterschlachthof.de.